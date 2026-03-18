El Gobierno alemán aprueba su estrategia para duplicar los centros de datos hasta 2030

El Ministerio para la Digitalización y la Modernización del Estado informó que Alemania ya cuenta con más de 2.000 instalaciones y una capacidad de conexión de 3.000 megavatios.

El Gobierno asegura que con ello, Alemania "ya es líder en Europa en cuanto a capacidad de procesamiento", pero quiere consolidar esta posición con el objetivo de convertir al país centroeuropeo "en uno de los lugares más atractivos para centros de datos de aquí a 2030".

El ministro de Digitalización, Karsten Wildberger, señaló que Alemania necesita más potencia de cálculo para ser líder en inteligencia artificial en Europa y poder aplicar esta tecnología en toda la economía y la sociedad.

"De aquí a 2030 queremos al menos duplicar la capacidad de nuestros centros de datos y cuadruplicar las capacidades para inteligencia artificial y computación de alto rendimiento", explicó.

También aseguró que cada nuevo centro de datos en Alemania "refuerza nuestra soberanía digital y competitividad".

La estrategia probada en el Consejo de Ministros de este miércoles sirve de hoja de ruta para conseguir suficientes superficies para esos centros de datos, una electricidad asequible y segura para alimentarlos, y lograr unos procesos de autorización rápidos.

La estrategia incluye 28 medidas en tres áreas principales: energía y sostenibilidad, ubicación y suelo, así como tecnología y soberanía.

En el ámbito de energía y sostenibilidad, el objetivo es suministrar energía a los centros de datos de forma fiable, asequible y respetuosa con el medio ambiente, al fomentar el uso de las energías renovables y aprovechar el calor residual, según el Ministerio para la Digitalización.

En el área de ubicación y suelo, la estrategia prevé identificar y desarrollar rápidamente terrenos adecuados para centros de datos, para que estos espacios sean atractivos para inversores y municipios.

El Gobierno también quiere acelerar los procesos de planificación y autorización, entre otras cosas mediante evaluaciones prácticas y una interpretación más pragmática de las normativas legales correspondientes.

A su vez, los centros de datos que se construyan en el país reforzarán la soberanía digital, no solo porque los datos se procesan físicamente dentro de Alemania, sino también porque crean la base para el desarrollo de un ecosistema en torno a ellos, afirma el ministerio dirigido por Wildberger.

El Gobierno alemán quiere fomentar esto con medidas específicas, como el fortalecimiento de redes de computación de alto rendimiento e investigación, soluciones de nube seguras para la inteligencia artificial en la administración pública, el impulso a tecnologías innovadoras de centros de datos o mejores condiciones para el uso de capacidades soberanas de IA y nube a nivel europeo.

Las medidas de la estrategia deben iniciarse en los próximos doce meses y, en la medida de lo posible, completarse en ese plazo, indica el Ministerio para la Digitalización.