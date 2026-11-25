El pastor evangélico y exdirector de Ueno Casa de Bolsa, Joshua Abreu, se puso a disposición del Ministerio Público el pasado jueves 12 de noviembre. Lo confirmaron sus abogados, Marcelo Bogado y Carlos Arévalos.

La presentación se hizo mediante un escrito. En el documento, los defensores comunicaron los datos necesarios para ubicar a su cliente y formalizaron su designación para intervenir ante la Fiscalía.

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Un Audi del Grupo Vázquez, a disposición de los fiscales

Como parte de la presentación, la defensa puso a disposición de los agentes fiscales un automóvil Audi e-tron 55 S line, modelo 2022, de color negro y con chapa AAUC 306.

El vehículo no figura a nombre de Abreu. Su titular registral es Grupo Vázquez S.A.E., el conglomerado vinculado a Ueno Bank, cuyas operaciones son materia de investigación.

Consultado sobre el motivo, el abogado Marcelo Bogado explicó que el rodado se ofrece porque Abreu lo utiliza como parte de la “contraprestación” que recibe de Ueno Casa de Bolsa. Según el defensor, el auto pertenece al Grupo Vázquez, pero está a cargo de su cliente, que lo usa. “Por eso lo pone a disposición”, resumió.

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Abreu, en la mira de los fiscales

El movimiento de la defensa se dio un día después de que la Fiscalía anunciara que el exdirector será investigado. El fiscal Francisco Cabrera sostuvo el 11 de noviembre que “por supuesto” será objeto de investigación, por su rol en Ueno Casa de Bolsa y por las operaciones vinculadas entre esa entidad y el banco.

Abreu fue director titular de la casa de bolsa, que luego fue suspendida por el Banco Central del Paraguay (BCP). Antes presidió la Comisión Nacional de Valores (2018-2023) y fue el primer superintendente de Valores del BCP (2023-2024).

Minutos antes del allanamiento a las oficinas de Ueno Casa de Bolsa, personal del lugar habría intentado eliminar documentos relacionados con el expresidente Santiago Peña, según se informó.

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Un cerco que se estrecha sobre el Grupo Vázquez

La Fiscalía maneja dos causas por el caso Ueno: la causa 89, contra directivos del banco y de empresas vinculadas, y la causa 92, que involucra a Peña y al expresidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding. La fiscala Verónica Valdez afirmó que la investigación sigue sobre otros directivos y funcionarios, incluidos Abreu y el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos.

Hasta el momento, Abreu no figura como imputado.