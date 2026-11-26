Entre el 30 de abril de 2023, día de las elecciones generales mediante las cuales fue electo Santiago Peña, y el 6 de noviembre de 2026, cuando fue destituido en juicio político, el Estado adjudicó a la firma y a sus consorcios G. 129.683 millones. Tres de esos contratos –dos del IPS y uno de Essap– fueron ampliados por adendas en G. 5.339 millones, con lo que el monto trepó a G. 135.022 millones (US$ 21 millones al cambio actual).

De ese total, el Estado desembolsó G. 82.010 millones hasta la fecha. En medio del caos por Ueno Bank y la indignación ciudadana, el Ministerio de Salud le transfirió G. 2.453 millones por la recolección de residuos.

Vínculos con la familia Peña

WELS SA fue constituida el 24 de setiembre de 2015 como una empresa de transporte marítimo y fluvial, con un modesto capital de G. 20 millones. El 9 de diciembre de 2019, ese capital se multiplicó hasta G. 5.270 millones, según actas societarias.

Según el examen de correspondencia de la Contraloría General de la República (CGR) remitido a la Fiscalía, y publicado por este diario en abril de este año, tres miembros de la familia Peña estaban detrás de la firma.

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Entre 2020 y 2022, Manuel Peña Palacios, hermano de Santiago Peña, era el dueño de prácticamente toda la firma: G. 5.269 millones en acciones, frente a apenas G. 1 millón de Óscar Mongelós Pankow.

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En marzo de 2021, Manuel Peña presidía el directorio y Gonzalo Peña Ocampos, hijo del expresidente, figuraba como director suplente.

Mongelós y Manuel Peña ya eran socios desde 2018 en otra firma, Aquaservice Company SRL.

Además, según el mismo examen de la Contraloría, registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) mostraron que Santiago Peña fue socio directo de WELS. Incluso, hasta mayo pasado, el expresidente se mantenía como garante de un préstamo hecho por esa firma. No se registran las fechas en las que el expresidente y su hijo dejaron de ser socios.

Antes de Peña en el poder

El 6 de octubre de 2021, la empresa cambió su objeto social y dejó el transporte fluvial para dedicarse a la recolección y disposición de residuos. Hasta la llegada de Peña al poder, solo era proveedora del Estado mediante consorcios, de la mano del Sanatorio San Roque SRL.

El primer contrato data del 8 de febrero de 2019, cuando el consorcio WELS SA-Sanatorio San Roque SRL firmó con la Universidad Nacional de Asunción un acuerdo por G. 314 millones.

Ambas empresas luego conformaron el Consorcio Welsan. El 1 de setiembre de 2021, el mismo firmó con el IPS, por vía de excepción, un contrato de G. 2.095 millones. En total, obtuvieron seis contratos por G. 23.458 millones en cuatro años.

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Lluvia de contratos

Todo cambió tras las elecciones del 30 de abril de 2023. Apenas 19 días después, el 19 de mayo, los accionistas de WELS se reunieron en Avda. España 2367 casi Venezuela, en el local de Enerbike SA, empresa vinculada a Manuel Peña. Allí, las acciones del hermano del entonces presidente electo pasaron en partes iguales a Óscar Mongelós Pankow y a su hijo, Esteban Mongelós Bestard, con G. 2.635 millones cada uno. La licitación del IPS que WELS ganaría semanas después ya estaba en curso.

El 21 de junio de 2023, el Consejo del IPS adjudicó por unanimidad a dicha firma, esta vez sola, su primer contrato propio, para el servicio de recolección de residuos patológicos por G. 8.198 millones.

El 25 de agosto, apenas 10 días después de que Peña asumiera la presidencia, el IPS firmó con WELS otro contrato, de G. 500 millones, para destruir productos vencidos. El 25 de octubre llegó el del Ministerio de Salud por G. 14.794 millones para residuos bioinfecciosos.

Desde entonces, WELS no dejó de crecer. En apenas cuatro meses, sumó en contratos propios G. 23.492 millones, más de lo que había obtenido en los cuatro años anteriores.

En abril de 2024, una adenda amplió en G. 1.640 millones el primer contrato del IPS. El 20 de agosto de ese año, la previsional volvió a adjudicarle la recolección de residuos, por G. 13.171 millones, monto que en setiembre de 2025 creció otros G. 2.634 millones.

En noviembre de 2024, Wels diversificó su negocio. Junto a Eco Norte SA, firma que tiene ante la DNCP al mismo representante legal, Óscar Mongelós Pankow, y en la que Manuel Peña figuró hasta 2023, formó el Consorcio Waste Solutions.

Ese consorcio obtuvo de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bella Vista y Varadero por G. 5.325 millones, ampliados en G. 1.065 millones en febrero de 2026.

En mayo de 2026, Essap volvió a adjudicar ese servicio, ahora a WELS sola, por G. 10.650 millones.

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El 27 de noviembre de 2025 llegó el contrato más jugoso del gobierno de Santiago Peña. El Consorcio Pro Verde, integrado por WELS, Eco Norte y Mafara SA, obtuvo del IPS G. 24.552 millones para la “conservación y gestión ambiental de áreas externas”.

En total, el IPS y el Ministerio de Salud le adjudicaron a WELS y a sus socios G. 117.622 millones, en ocho contratos.

Hermano intentó desligarse

Manuel Peña Palacios fue siempre el más ligado a WELS, aun después del traspaso. Las marcas “Wels Waste Eco-Logistics Solutions” y “Econorte Soluciones Ambientales” fueron concedidas en 2024 por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) a su nombre.

En abril de 2025 seguía como representante legal de WELS en un estudio de impacto ambiental. Él sostuvo que su desvinculación se completó en 2023 y que cualquier registro posterior sería un error. El 17 de noviembre, tras el allanamiento de su vivienda en el marco del caso Ueno, su abogado negó que su cliente haya tenido vínculos comerciales con su hermano.