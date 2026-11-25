El Juzgado del Segundo Turno Especializado contra el Crimen Organizado de la Ciudad de Asunción, a cargo del juez Osmar Legal, hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público para aplicar rigurosas medidas cautelares de carácter real sobre el patrimonio de Francisco Peña y su esposa, Rocío Caballero Bosch.

El juzgado decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes contra los imputados en el marco de la causa Ueno Bank y esta restricción judicial recae de forma directa sobre todos los bienes registrables inscriptos actualmente a nombre de ambos, así como sobre aquellos derechos patrimoniales que pudieran adquirir en el futuro.

Legal también ordenó el embargo preventivo, la prohibición de innovar el estado jurídico y la prohibición de contratar sobre el inmueble con matrícula J18/66 (Padrón N.º 944), ubicada en el distrito de María Antonia y registrada a nombre de la firma PEAR S.R.L..

Asimismo, la resolución manda librar oficios a la Dirección General de los Registros Públicos y a la Dirección del Registro Único del Automotor, al igual que notificar a la Superintendencia de Bancos y al Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop). Finalmente, el oficio también alcanza al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

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Francisco Peña con prisión preventiva

También hoy, el juez había decretado la prisión preventiva de Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente de la República Santiago Peña Palacios, procesado como presunto autor de lavado de activos y asociación criminal; y supuesto cómplice administración en provecho propio y cohecho pasivo agravado (coima), en el caso Ueno Bank.

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Legal concluyó que se dan los presupuestos del peligro de fuga y peligro de obstrucción a la investigación, por parte del hermano de Santiago Peña; en consecuencia dispuso la prisión preventiva del procesado, medida que será cumplida en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Respecto a la procesada Rocío Caballero Bosch, esposa de Peña; sindicada por supuesto lavado de activos, el Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica para la cuñada del exmandatario.

Esta tarde, el magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público y dictó el arresto domiciliario pero sin tobillera electrónica y cumplirá la medida que cumplirá en una residencia del barrio Mariscal Estigarribia de nuestra capital, bajo control aleatorio de la comisaría 11ª.

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