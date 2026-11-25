Durante su intervención en el programa Mesa con EVP por ABC TV, Fernando Rivarola, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), dio detalles de las fallas generadas que llevaron a la resolución de Ueno Bank. Reveló que existió un “deslindamiento de responsabilidades” en dictámenes de la Unidad Jurídica de la entidad reguladora, los cuales hicieron prevalecer argumentos formales por encima del riesgo financiero real.

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Asimismo, expuso la existencia de fallas humanas en la Superintendencia de Bancos al momento de ejecutar las medidas cautelares y el plan de regularización contemplados en la ley.

Las fallas de supervisión y excesos en créditos

Rivarola explicó que la supervisión bancaria dejó de ser un mero control de cumplimiento normativo formal para convertirse en un enfoque integral de gestión de riesgos. Bajo esta metodología, hacia finales del año pasado, un equipo supervisor integrado por cinco personas identificó que Ueno Bank presentaba una elevada concentración de cartera en grandes deudores, con indicios claros de autovinculación que iban más allá de la propiedad accionaria formal.

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Rivarola mencionó que, de acuerdo con el artículo 47 de la legislación bancaria, la vinculación también se presume por elementos de gestión, administración, facilidades financieras o información compartida.

La normativa prudencial establece que ninguna entidad puede prestar a sus empresas vinculadas más del 20% de su patrimonio. Sin embargo, la institución financiera sobrepasó dicho tope y planteó propuestas operativas de fachada o elusivas que no solucionaban la sustancia económica del problema.

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El dictamen jurídico y el deslinde de responsabilidades

Al abordar las trabas internas que frenaron las sanciones oportunas, Rivarola afirmó taxativamente que el procedimiento interno falló debido a un “deslindamiento de responsabilidades” en dictámenes dictados por la Unidad Jurídica del BCP.

Según detalló, el área legal consultiva emitió dictámenes pretendiendo validar operaciones irregulares como si estuvieran “subsanadas” sobre la base de interpretaciones formales, priorizando un “argumento jurídico” por encima de la sustancia económica del riesgo.

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El director remarcó que, con independencia de lo que dictamine una unidad asesora, la realidad de fondo era que el riesgo latente permanecía activo y agravado por fallas en la concesión originaria del crédito, situación que ameritaba la aplicación inmediata de medidas cautelares e intervención.

La gravedad del caso fue expuesta en el “informe Rivarola”, pero no hubo acción

Rivarola enfatizó que las alertas del sistema saltaron a tiempo gracias a la labor del equipo técnico supervisor, pero atribuyó el desenlace a una falla humana en la conducción de la Superintendencia de Bancos, órgano que poseía la autonomía legal para disponer de oficio un plan de regularización y no actuó cuando correspondía.

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Pese a que la gravedad del caso fue expuesta formalmente ante el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) el 3 de julio, las decisiones continuaron dilatándose. Ante su posterior comisión a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Rivarola dejó firmado y asentado por escrito un memorando con fecha 10 de julio dirigido a su superioridad y a su reemplazo. En ese sentido, dejó constancia documental de los hallazgos, el estado del expediente y las instrucciones normativas de regularización que debían ejecutarse.

Se solicitó auditoría de Contraloría

Para deslindar el origen exacto de las anomalías, el funcionario confirmó que solicitó formalmente a la Contraloría General de la República una auditoría integral sobre los procesos de la Superintendencia de Bancos y de la Unidad Jurídica, con el objetivo de determinar si las falencias fueron humanas, de procesos o del marco normativo.

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En materia institucional, Rivarola se mostró a favor de endurecer los controles sobre los conflictos de interés y el fenómeno de las “puertas giratorias”, y respalda la fijación de periodos de enfriamiento (cooling off) de uno a tres años para el tránsito de ejecutivos entre la función pública y la banca privada.

Pese a la severidad de la crisis generada por la resolución de Ueno Bank, concluyó que los mecanismos de resolución del BCP demostraron solidez al resguardar los depósitos de 1,8 millones de clientes en siete días y evitar una disrupción sistémica en el mercado financiero nacional.