Día Mundial de la rana: conocé a la Theloderma corticale o “rana musgo”

Cada 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Rana, una fecha importante para concientizar sobre la crisis de los anfibios a nivel global, su papel fundamental en los ecosistemas y la necesidad de proteger su hábitat frente a amenazas como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

También es una fecha ideal para conocer a una rana que aprendió a parecer planta para sobrevivir.

El animal que parece una planta

A primera vista, Theloderma corticale —conocida como rana musgo vietnamita— no parece una rana. Su dorso luce verde, moteado y tridimensional, como si estuviera cubierto por parches de musgo húmedo. Ese efecto no es un simple “color”: es textura.

La especie presenta tubérculos y pliegues cutáneos que rompen el contorno típico de un anfibio.

En un entorno en el que predominan rocas, troncos en descomposición y paredes con musgos y líquenes, esa piel irregular funciona como una ilusión de superficie: el animal deja de ser una silueta reconocible y pasa a ser “parte del fondo”.

Este tipo de camuflaje se conoce como criptismo: una estrategia evolutiva que reduce la probabilidad de ser detectado por depredadores que cazan por visión.

En anfibios, es especialmente valiosa: muchos carecen de defensas físicas significativas y dependen de evitar el encuentro antes que de resistirlo.

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Cómo se “fabricó” una piel de musgo

La rana musgo no “decidió” parecer una planta; la selección natural hizo el trabajo a lo largo de generaciones.

En hábitats donde el musgo cubre rocas y troncos, los individuos con mejor correspondencia de color y relieve tuvieron más chances de sobrevivir, reproducirse y transmitir esos rasgos.

Lo notable en T. corticale es la combinación de tres niveles de mimetismo:

Coloración: verdes, grises y manchas oscuras que imitan variaciones del musgo húmedo. Rugosidad: protuberancias que simulan colonias vegetales y sombras naturales. Ruptura de la forma: el cuerpo deja de parecer “animal” y se lee como sustrato.

En términos ecológicos, este camuflaje es una respuesta a un dilema clásico: en bosques húmedos con alta diversidad de depredadores —aves, serpientes y pequeños mamíferos—, ser visible cuesta caro.

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La rana que se convierte en piedra cuando siente peligro

El camuflaje de la rana musgo no funciona solo por diseño; depende también de la conducta. Cuando percibe amenaza, su respuesta más eficaz es simple y extrema: inmovilidad total.

Ese “apagado” corporal refuerza el engaño. Muchos depredadores detectan presas por movimiento; al quedarse quieta, la rana reduce la señal más fácil de captar.

Además, al encogerse y adherirse al sustrato, su cuerpo puede parecer un trozo de roca húmeda o un bulto de musgo, según el fondo inmediato.

En la práctica, el mensaje es doble: no solo “me parezco al musgo”, sino también “me comporto como el musgo”: no huyo, y esto no delata, no vibra. Es una estrategia de supervivencia que privilegia el no ser encontrada antes que la persecución.

Dónde vive y por qué importa

La rana musgo se ha documentado principalmente en el norte de Vietnam, en paisajes de relieve kárstico (formaciones de caliza con cuevas, grietas y paredones), y en bosques húmedos próximos a cursos de agua y cavidades donde la humedad sostiene el crecimiento de musgos.

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Su caso interesa a biólogos y conservacionistas por una razón clara: especies tan especializadas suelen ser sensibles a cambios rápidos. La pérdida de bosque, la alteración de arroyos y la presión del comercio de fauna pueden degradar los microhábitats donde el camuflaje —y la vida— funcionan.

En tiempos de deforestación y cambios climáticos, Theloderma corticale recuerda que la biodiversidad no es solo un inventario de especies: es también un catálogo de soluciones evolutivas.

Algunas, como la de esta rana, son tan precisas que dependen de un detalle tan frágil como el musgo que la vuelve invisible.