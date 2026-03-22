Día Mundial del Agua: ¿cuánta agua dulce queda realmente en la Tierra?

Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, una fecha importante para hablar de cuánta agua queda realmente en la Tierra, dónde se está agotando y más.

¿Cuánta agua queda realmente en la Tierra?

La cifra que se repite en manuales —“el 70% del planeta es agua”— oculta el dato crucial: alrededor del 97,5% es agua salada, inutilizable para consumo humano sin desalinización.

El 2,5% restante es agua dulce, según estimaciones ampliamente citadas por organismos científicos y servicios geológicos.

Pero “agua dulce” no equivale a “agua disponible”. Casi el 69% de esa agua dulce está congelada en glaciares y casquetes polares; cerca del 30% es agua subterránea, muchas veces a gran profundidad o con recarga lenta.

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Lo que queda en ríos, lagos y humedales es una fracción mínima: menos del 1% del agua dulce.

En términos prácticos, el agua que sostiene ciudades, agricultura y ecosistemas es una fina capa móvil y vulnerable.

Este reparto explica por qué la crisis hídrica no es solo una cuestión de “falta de lluvia”. El problema central es acceso (infraestructura y gobernanza), calidad (contaminación) y ritmo de extracción: en numerosos lugares, se bombea más de lo que la naturaleza repone.

Dónde se está agotando el agua: sequías y acuíferos sobreexplotados

La escasez se vuelve visible cuando convergen tres fuerzas: sequías más intensas, demanda creciente (sobre todo agrícola) y sobreexplotación de acuíferos. El resultado es el “estrés hídrico”: regiones donde el consumo se acerca o supera la disponibilidad renovable.

En Oriente Medio y el norte de África, uno de los cinturones más áridos del mundo, la dependencia de aguas subterráneas y de ríos compartidos aumenta la fragilidad.

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En el Cuerno de África y partes del Sahel, las sequías prolongadas golpean a poblaciones con menor resiliencia, elevando el costo humanitario.

En economías grandes, el agotamiento se expresa bajo tierra. El norte de India y zonas del Indo-Ganges han visto descensos de niveles freáticos ligados al riego intensivo; en China, la llanura del norte ha recurrido históricamente al bombeo para sostener agricultura e industria.

En América del Norte, el acuífero Ogallala, clave para las Grandes Llanuras, enfrenta presiones persistentes. En el suroeste de Estados Unidos, el sistema del río Colorado muestra el límite físico de promesas de distribución hechas para un clima del siglo XX.

Europa tampoco es ajena: el Mediterráneo registra más episodios de sequía y una tensión creciente entre turismo, agricultura, ciudades y caudales ecológicos. En España, los debates sobre regadíos, humedales y reservas subterráneas reflejan un patrón global: cuando el agua se vuelve escasa, también se vuelve política.

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¿Puede el agua causar conflictos? Las “guerras del agua” y lo que dicen los hechos

La idea de “guerras del agua” seduce por su dramatismo, pero la realidad es más compleja. El agua puede actuar como detonante o amplificador de tensiones, sobre todo donde ya existen disputas territoriales, desigualdad o rivalidades históricas.

También puede convertirse en herramienta de presión: controlar presas, desviar caudales o condicionar acuerdos energéticos.

Los focos más citados están en cuencas transfronterizas. El Nilo concentra fricciones por proyectos hidroeléctricos y necesidades agrícolas aguas abajo; el Indo es un punto sensible entre India y Pakistán; el sistema Tigris-Éufrates atraviesa tensiones por represas y seguridad hídrica; y cuencas como Mekong o Jordán muestran cómo infraestructura y diplomacia compiten por el mismo caudal.

Sin embargo, la evidencia histórica también indica algo menos llamativo pero más frecuente: la cooperación suele superar al conflicto abierto. Los tratados de cuenca, la “hidrodiplomacia” y el intercambio de datos hidrológicos han evitado crisis mayores en múltiples regiones.

El riesgo crece cuando falta transparencia, cuando el clima reduce aportes y cuando la política convierte el agua en símbolo identitario.

Un recurso finito, decisiones humanas

En el Día Mundial del Agua, la conclusión científica es sobria: no falta agua en la Tierra; falta agua accesible, limpia y gestionada a tiempo.

Cada acuífero agotado y cada río sobreasignado son, en parte, el resultado de decisiones humanas. Y esas decisiones —sobre agricultura, energía, ciudades y equidad— determinarán si el agua será un puente de cooperación o una línea más de fractura.