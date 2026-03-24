Día Mundial de la Tuberculosis: el día que la ciencia identificó su origen

A fines del siglo XIX, la tuberculosis —la “tisis” que consumía cuerpos y familias— era una de las grandes sentencias de muerte de Europa. Se discutía si era hereditaria, un mal del ambiente o una consecuencia inevitable de la pobreza urbana. En ese clima, el médico alemán Robert Koch presentó, un 24 de marzo, un hallazgo que partió la historia en dos: había encontrado y aislado al responsable de la enfermedad.

Lo que hoy suena obvio —que una infección tiene un patógeno— entonces era una frontera científica y política. Nombrar al enemigo era el primer paso para enfrentarlo.

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Cómo se “caza” un microbio

Koch no se limitó a una observación al microscopio. Su aporte fue metodológico: construyó una cadena de evidencias para sostener una afirmación extraordinaria.

Mediante técnicas de tinción, microscopía y cultivo, identificó un bacilo presente de forma constante en los tejidos enfermos. Luego demostró su capacidad de causar la enfermedad al inocularlo en animales y recuperarlo nuevamente, un esquema que consolidó lo que después se conocería como los postulados de Koch.

El patógeno recibió un nombre que atraviesa manuales y consultorios: Mycobacterium tuberculosis, también llamado bacilo de Koch. En términos modernos, la tuberculosis dejó de ser un destino difuso y pasó a ser una infección con un agente preciso, rastreable y, por lo tanto, controlable.

Del laboratorio a la salud pública

El impacto fue inmediato: abrió la puerta a diagnósticos más confiables, a medidas de control del contagio y a una nueva cultura sanitaria basada en la bacteriología.

Décadas más tarde llegarían hitos decisivos —la vacuna BCG (1921) y los antibióticos como la estreptomicina (1943)—, pero el giro inicial fue conceptual: si había microbio, podía haber estrategia.

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Ese cambio también redefinió responsabilidades. La tuberculosis dejó de ser solo un drama individual para convertirse en un problema de salud pública, ligado a vivienda, ventilación, nutrición, trabajo y acceso a atención médica.

Por qué esta efeméride sigue vigente

La vigencia de esta fecha no está solo en lo que se descubrió, sino en lo que aún falta resolver. La tuberculosis sigue siendo una enfermedad profundamente ligada a la desigualdad, al acceso desigual a diagnósticos y tratamientos, y a sistemas de salud frágiles.

El gesto de Koch —hacer visible lo invisible— sigue siendo, en el fondo, una tarea incompleta: identificar, tratar y, sobre todo, no dejar fuera a quienes todavía quedan fuera del alcance de la ciencia.