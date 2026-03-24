Ciencia
24 de marzo de 2026 - 13:08

La NASA pone en pausa el proyecto Gateway: ¿qué sigue para la Luna?

La agencia espacial estadounidense NASA anunció este martes un ambicioso plan de 20.000 millones de dólares para acelerar el regreso a la Luna en 2028, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir un base lunar permanente en los próximos siete años.
La agencia espacial estadounidense NASA anunció este martes un ambicioso plan de 20.000 millones de dólares para acelerar el regreso a la Luna en 2028, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir un base lunar permanente en los próximos siete años. NASA

La NASA suspendió el proyecto “Gateway” de estación lunar, enfocándose en una base en la superficie. Este cambio sigue la reestructuración del programa Artemis, con una misión de prueba prevista antes de llevar astronautas a la Luna en 2028.

Por AFP

El director de la NASA dijo el martes que la agencia espacial estadounidense pretende suspender su proyecto para construir una estación espacial en la órbita de la Luna, conocido como “Gateway”, y que se centrará en su lugar en “construir una base lunar”. 

El cambio ocurre tras el anuncio reciente de la NASA de que reestructuraría su programa Artemis, con el que pretende enviar nuevamente astronautas a la Luna y establecer allí una presencia a largo plazo, pensando en futuras misiones a Marte. 

El cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA y la nave Orion son vistos al amanecer en la plataforma de lanzamiento 39B del Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, el 24 de marzo de 2026.
El cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA y la nave Orion son vistos al amanecer en la plataforma de lanzamiento 39B del Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, el 24 de marzo de 2026.

“La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie” lunar, dijo el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado. 

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“A pesar de los desafíos con algunos equipos existentes, la agencia reutilizará el hardware aplicable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos”.

La Agencia Espacial Europea era una de las organizaciones internacionales socias en el proyecto Gateway. 

Proyecto muy criticado

El proyecto ya había sido criticado por quienes lo consideraban un despilfarro y una distracción de otras misiones lunares.  

El programa Artemis sufrió múltiples atrasos en años recientes, pero sigue teniendo como objetivo llevar estadounidenses a la superficie lunar en 2028

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La NASA está reorganizando su calendario de vuelos para incluir una misión de prueba antes de un eventual alunizaje, explicó Isaacman. 

La revisión también ocurre en medio de atrasos de la misión Artemis 2 -postergada de febrero a abril-, en la que astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años. 