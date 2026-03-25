La Hora del Planeta: cómo participar este fin de mes

Qué es La Hora del Planeta (Earth Hour)

La Hora del Planeta es una iniciativa global impulsada por WWF (World Wide Fund for Nature) que invita a apagar luces no esenciales durante una hora como gesto simbólico de compromiso con el clima y la naturaleza. Nació en Sídney en 2007 y, desde entonces, se ha extendido a más de 190 países y territorios, con adhesiones de hogares, instituciones y grandes monumentos.

El mensaje es deliberadamente simple —“apagar para encender conciencia”—, pero su ambición es mayor: convertir un acto visible y compartido en conversación pública, presión social e, idealmente, políticas y hábitos sostenibles.

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Cuándo es: fecha y horario

La Hora del Planeta se celebra el último sábado de marzo, es decir, este sábado 28, de 20:30 a 21:30, hora local en cada lugar.

En 2026, cae el sábado 28 de marzo, en ese mismo tramo horario. Esto permite que la acción “recorra” el planeta con los husos horarios: se apagan luces en Oceanía, luego Asia, Europa, África y, más tarde, América.

Cómo se celebra (y qué se apaga realmente)

La acción central es apagar iluminación decorativa y no imprescindible: viviendas, edificios públicos, carteles luminosos y, en algunos casos, la iluminación arquitectónica de monumentos.

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Ciudades de todo el mundo suelen sumarse con apagones simbólicos en lugares emblemáticos —desde rascacielos hasta plazas históricas— y con actividades comunitarias.

En casa, la celebración suele traducirse en un gesto sencillo pero significativo: reducir el consumo eléctrico durante una hora y aprovechar para hablar de energía, transporte, alimentación o residuos.

WWF y organizaciones locales también promueven que el compromiso no quede en el símbolo y se prolongue en decisiones medibles: eficiencia energética, movilidad sostenible, consumo responsable o apoyo a iniciativas de conservación.

Más allá del gesto: por qué importa

Sus críticos señalan que una hora de apagón tiene un impacto energético limitado. Sus defensores responden que su valor principal es cultural y político: funciona como un termómetro de apoyo social y un recordatorio global de que la emergencia climática y la degradación de ecosistemas no son abstractas.

La Hora del Planeta, en ese sentido, opera como una escena compartida: durante 60 minutos, la pregunta deja de ser “si” existe el problema y pasa a ser “qué” estamos dispuestos a cambiar después.