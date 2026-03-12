WWF invita a “dar una hora por el planeta”

Bajo el lema “Dale una hora al planeta”, WWF propone este año busca ir más allá del tradicional apagado simbólico de luces y promover acciones concretas que contribuyan al cuidado del ambiente, como actividades educativas, iniciativas comunitarias, acciones de sensibilización o cambios de hábitos que beneficien a la naturaleza.

La Hora del Planeta es uno de los movimientos ambientales más grandes del mundo y en Paraguay, la campaña se impulsa desde 2009, promoviendo la participación de instituciones públicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades educativas y ciudadanía en general.

Este año, WWF-Paraguay invita a que las actividades se desarrollen durante todo marzo, sumando las horas dedicadas a acciones positivas en un Banco de Horas, que forma parte del conteo global de la campaña.

Las organizaciones interesadas pueden sumarse organizando actividades como charlas, talleres educativos, acciones de voluntariado, actividades al aire libre o cualquier iniciativa que fomente la conexión con la naturaleza y hábitos más sostenibles. Además, WWF-Paraguay pondrá a disposición un número limitado de kits de educación ambiental para aquellas instituciones que deseen implementar acciones ciudadanas vinculadas a la campaña.

Participación en la campaña

Para conocer más sobre cómo participar, registrar actividades y acceder a materiales informativos, se puede visitar el sitio web de WWF-Paraguay.

“La Hora del Planeta busca recordar que dependemos de la naturaleza, que debemos protegerla y que las acciones individuales y colectivas, por pequeñas que parezcan, generan un impacto positivo cuando millones de personas actúan juntas por el mismo objetivo”, señala la organización.

