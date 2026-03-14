Invitan a participar en “La Hora del Planeta” en este mes de marzo: ¿qué es?

En el año 2007, en Australia, surgió un movimiento ciudadano llamado "La hora del Planeta" que este año cumple 20 años a nivel global, que como actividad, crearon un evento en el que apagaron las luces de la ciudad para generar consciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

“La Hora del Planeta” actualmente es organizada por WWF, y se convirtió en un movimiento global que une a personas para tomar acción en temas ambientales y proteger el planeta.

La fecha oficial de “La Hora del Planeta” este año es el sábado 28 de marzo de 2026, mientras que en Paraguay, además de esta fecha global, se realizará un paseo en bicicleta con aliados el domingo 22 de marzo, como una forma de activar a la comunidad y visibilizar acciones concretas a favor de la naturaleza.

Agregan además que este evento no se limita a un solo día, ya que invita a las personas, familias, instituciones y empresas a que sumen horas de acción positiva por el planeta durante todo el mes de marzo, como parte de un compromiso más amplio con el cuidado del ambiente.

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La Hora del Planeta en Paraguay

Óscar Rodas, vocero de WWF de Paraguay, explicó que cualquier comunidad puede sumarse al evento, registrando tanto al grupo como las actividades que el mismo realice, ingresando a la web de WWF Paraguay.

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“Vos entrás en esa página web, pones ahí tu nombre o tu institución y decis, ‘yo voy a hacer un cine debate’ o ‘voy a ir a limpiar la plaza de mi barrio’ o ‘voy a hacer una charla con mis funcionarios’ o ‘en mi familia voy a consumir productos orgánicos y agroecológicos’, y esto es durante todo el mes de marzo. Entonces, vos podes hacer varias actividades, podes registrar varias actividades y eso WWF Paraguay centraliza y nos sincronizamos con todos los países del mundo”, destacó en conversación con nuestra redacción.

Agregó que el 28 de marzo, a las 8:30 se sincronizan todos los países para recapitular, recabar, centralizar todas las actividades que la gente hizo alrededor del mundo en el mes. Indicó que incluso ese mismo día se pueden atenuar las luces de los espacios donde uno habita y reflexionar sobre el sobre el cuidado del medio ambiente, el cambio climático y las especies que tenemos que cuidar.

Durante el mes de marzo se utiliza el hastagh “darle una hora al planeta”, con el que la organización recoge fotos y videos de las actividades que la gente realice.

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“El año pasado en Paraguay sumamos 16.000 horas por el planeta y este año queremos romper el récord. A nivel mundial el año pasado se sumaron 3 millones de horas por el planeta y también se quiere romper el récord”, destacó.

60 minutos al planeta

Explican que en el mes de marzo, dedicar 60 minutos para hacer algo que genere un impacto positivo para nuestro planeta hace que la magia ocurra, más cuando se suman personas de más de 190 países.

Señalan que al hacerlo, esta hora puede convertirse en un foco mundial de acción contra la pérdida de la naturaleza y el cambio climático.

Apagar las luces sigue siendo una forma válida de participar, pero hoy en día el movimiento evolucionó, invitando a las personas, comunidades, empresas e instituciones a dedicar 60 minutos a realizar alguna actividad positiva para el planeta.

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Estas pueden ser actividades que reconecten con la naturaleza, aprender, cambiar un hábito, involucrarse en una acción ambiental o comunitaria, o realizar cualquier actividad que contribuya al cuidado del ambiente.

Algunas son cocinar con productos orgánicos o apoyando a pequeños productores, realizar actividad física al aire libre, mirar documentales sobre la naturaleza, manualidades con objetos reciclables, o lo que sea.

Entre los materiales audivisuales, citan que hay producciones locales que muestran la biodiversidad del país, como por ejemplo, el documental “Capturando al Cerrado”, el cual está disponible en YouTube de forma gratuita.

Toda la información oficial, brochures, guías y recursos educativos están disponibles en el sitio global de Earth Hour earthhour.org y en las redes sociales de WWF-Paraguay.