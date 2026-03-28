Evacuación médica en la EEI: ¿qué fue lo que ocurrió con el astronauta Fincke?

Lo que debía ser una cena tranquila antes de una caminata espacial derivó en un hecho sin precedentes en la Estación Espacial Internacional (EEI): la primera evacuación médica de emergencia en su historia. El protagonista fue Mike Fincke, astronauta estadounidense de 59 años y coronel retirado de la Fuerza Aérea, con más de 500 días en órbita acumulados, se lee en un informe de Clarín.

Fincke relató que, en cuestión de segundos, un “rayo invisible” le arrebató la capacidad de hablar.

El episodio ocurrió el 7 de enero de 2026 y se prolongó durante unos 20 minutos. Aunque aseguró no haber sentido dolor, quedó completamente incapacitado para comunicarse, lo que activó de inmediato la respuesta de sus compañeros y de los equipos médicos de apoyo en tierra.

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Qué ocurrió y cómo reaccionó la tripulación

Según el testimonio del astronauta, el colapso se produjo mientras cenaba tras preparar su décima caminata espacial. Sus seis compañeros reaccionaron en segundos al verlo en apuros, mientras los cirujanos de vuelo en Houston seguían el caso con preocupación ante la rapidez del deterioro.

“Fue totalmente inesperado, asombrosamente rápido”, declaró Fincke.

En las primeras evaluaciones se descartaron escenarios como un ataque cardíaco o la asfixia, pero el suceso encendió las alarmas sobre un fenómeno todavía no explicado por la medicina espacial.

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Regreso anticipado en la Crew-11 y hospitalización

Fincke llevaba cinco meses y medio en su cuarta misión espacial cuando ocurrió el incidente.

La gravedad del episodio llevó a la NASA a ordenar el regreso prematuro de la cápsula SpaceX Crew-11 el 15 de enero, un mes antes de lo previsto, para trasladarlo directamente a un hospital.

La decisión implicó la cancelación de planes operativos, en un contexto en el que el suceso obligó a interrumpir tareas consideradas críticas.

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Pruebas exhaustivas y una causa aún desconocida

Tras su regreso a la Tierra, Fincke fue sometido durante meses a resonancias y análisis constantes.

De acuerdo con lo informado, actualmente se siente “perfectamente sano”, pero los médicos mantienen “todas las opciones sobre la mesa” ante la falta de una explicación concluyente.

La NASA investiga si el tiempo prolongado en gravedad cero pudo estar detrás del episodio. La principal hipótesis apunta a que sus 549 días acumulados en el espacio podrían haber provocado una alteración neurológica o vascular momentánea que aún no está documentada en la medicina espacial.

Privacidad, cautela y revisión de antecedentes

La agencia ha sido especialmente cautelosa al difundir información. Fincke decidió identificarse públicamente como el “paciente cero” de esta evacuación para frenar especulaciones, pero la NASA mantiene bajo reserva los detalles técnicos de las pruebas médicas, argumentando la necesidad de proteger la privacidad médica de futuros astronautas.

Mientras continúa la investigación, especialistas revisan registros médicos de décadas pasadas en busca de posibles casos similares que pudieran haber pasado desapercibidos.

Efectos en la misión y una puerta abierta al futuro

El susto también afectó a otros integrantes de la tripulación. Entre las consecuencias, el incidente canceló el debut en caminatas espaciales de Zena Cardman.

Aun así, Fincke se mantiene optimista. El nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, le transmitió un mensaje que resume el enfoque de la agencia ante lo ocurrido: “esto fue el espacio, no tú”, dejando abierta la posibilidad de que el veterano astronauta pueda, algún día, regresar a órbita.

Fuente: Clarín