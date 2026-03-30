Descubren que un fármaco para la leucemia reduce los síntomas de la psoriasis

La investigación, llevaba a cabo en modelos experimentales, ha sido liderada por científicos del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español y la Universidad Autónoma de Madrid (CBM‑CSIC‑UAM) y aparece recogida en la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology.

La psoriasis se origina cuando el sistema inmunitario se activa en exceso y produce sustancias que irritan la piel.

El estudio identifica un mecanismo desconocido hasta ahora que controla la producción de moléculas inflamatorias relevantes para la enfermedad.

Además, constata, en modelos experimentales, que un medicamento ya aprobado para tratar ciertos tipos de leucemia (dasatinib) bloquea una vía concreta del sistema inmunitario y logra reducir la inflamación asociada a esta enfermedad.

Los investigadores señalan que el dasatinib actúa como una especie de 'interruptor' que detiene ese proceso inflamatorio, en el que intervienen distintas moléculas que utilizan las células inmunitarias para comunicarse entre sí, y por tanto evita el engrosamiento de la piel característico de la psoriasis.

Estos efectos se observaron cuando el fármaco se administraba de forma sistémica (llega a todo el organismo a través de la sangre), y también cuando se aplicaba directamente sobre la piel, lo que sugiere la posibilidad de poder aplicarlo de forma localizada en forma de cremas, evitando la exposición del resto del organismo al fármaco.

Aunque serán necesarios más estudios para evaluar la seguridad y eficacia del medicamento en este contexto, el trabajo abre nuevas vías para el desarrollo de terapias contra enfermedades inflamatorias crónicas bajo las que subyace un mecanismo similar al de la psoriasis, informa el CSIC en un comunicado.