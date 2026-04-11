Un 11 de abril despegaba Apolo 13, una misión espacial llena de problemas

El 11 de abril de 1970, Apolo 13 despegó de Florida rumbo a la Luna. Nacida para explorar Fra Mauro, la misión de la NASA terminó siendo un caso de estudio sobre gestión del riesgo, ingeniería improvisada y liderazgo bajo presión.

Un lanzamiento impecable con destino a Fra Mauro

La efeméride arranca en la rampa 39A del Kennedy Space Center, donde el cohete Saturno V (SA-508) elevó a Apolo 13 hacia una trayectoria translunar.

Era la tercera misión con intención de alunizar —después de Apolo 11 y 12— y buscaba un objetivo científico ambicioso: Fra Mauro, una región clave para leer la historia geológica de grandes impactos lunares.

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El despegue fue tan preciso como simbólico: ocurrió a las 13:13 (hora local), una coincidencia que alimentó la leyenda del “13” mucho antes de que la crisis convirtiera a esa cifra en parte del relato popular.

En los primeros minutos, el comportamiento del lanzador fue nominal pese a una vibración conocida como pogo en etapas previas del programa, un riesgo que la NASA había aprendido a contener sin detener el ritmo de vuelo.

El factor humano: un cambio de tripulación a último momento

La tripulación combinaba experiencia y tensión logística. Jim Lovell comandaba la nave; Fred Haise integraba el equipo destinado al módulo lunar. La tercera pieza del triángulo, sin embargo, se reescribió a días del lanzamiento: Jack Swigert reemplazó a Ken Mattingly tras una posible exposición a rubéola. Fue una decisión preventiva que alteró entrenamientos y protocolos, pero que la misión absorbió sin aplazar el calendario.

Apolo 13 volaba con el módulo de mando Odyssey y el módulo lunar Aquarius, nombres que después se volverían inseparables del giro dramático de la misión: el LM, concebido para descender a la superficie, acabaría funcionando como bote salvavidas.

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Curiosidades que anticiparon (sin saberlo) una misión histórica

En 1970, el programa Apolo ya no era novedad: el interés público empezaba a decaer. Apolo 13 debía sostener el relato de la exploración científica, no el de la hazaña. Aun así, su configuración técnica —tan estándar como refinada— terminó mostrando algo más relevante para la audiencia global: cómo responde un sistema complejo cuando falla.

La frase que inmortalizó el vuelo, “Houston, we’ve had a problem” (Houston, tenemos un problema) llegaría después, cuando una explosión en el módulo de servicio obligó a abortar el alunizaje.

Pero el punto de inflexión tuvo raíces en el inicio: el lanzamiento colocó a la tripulación y a la nave en una situación donde cada decisión posterior dependería de energía, consumos y márgenes calculados desde el primer día.

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Apolo 13 no alcanzó la Luna, pero redefinió el estándar de “éxito” en la exploración espacial: traer a la tripulación de vuelta.

El regreso, completado el 17 de abril con amerizaje en el Pacífico, consolidó una idea que hoy atraviesa a la NASA y al sector privado: la seguridad no es un estado, es un proceso.

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Cincuenta y tantos años después, el lanzamiento del 11 de abril de 1970 se recuerda no solo por lo que prometía, sino por lo que reveló: que la exploración —desde Florida hasta el espacio profundo, pasando por Houston— también se mide por la capacidad de resistir lo inesperado y aprender de ello.