El radar nasal del elefante africano: ¿tiene mejor olfato que los perros?

Cuando se pregunta qué animal tiene el mejor olfato del reino animal, la respuesta suele inclinarse hacia el perro. Pero la evidencia genómica apunta en otra dirección: el elefante africano (Loxodonta africana) encabeza el ranking conocido de receptores olfativos —las proteínas que capturan moléculas olorosas en la nariz y activan señales en el cerebro.

En un trabajo de genómica comparada ampliamente citado en la literatura científica, los investigadores identificaron en el elefante africano cerca de 2.000 genes de receptores olfativos funcionales (alrededor de 1.948), la cifra más alta registrada entre los mamíferos analizados.

En comparación, los perros cuentan con algo más de 800 genes funcionales de este tipo, mientras que los humanos rondan los 400. La diferencia no es marginal: sugiere un “panel de sensores” olfativos mucho más diverso.

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Qué significa “mejor olfato” en términos biológicos

La genética no mide por sí sola la experiencia olfativa —no reemplaza pruebas de comportamiento ni de sensibilidad en laboratorio—, pero sí ofrece una pista robusta: cuantos más receptores diferentes tenga una especie, más tipos de compuestos puede distinguir con precisión. Es, en términos simples, un catálogo ampliado para reconocer el mundo químico.

El elefante no solo olería “más fuerte”: estaría equipado para discriminar más olores y combinaciones, una ventaja crucial en hábitats donde el viento, la distancia y la escasez de recursos pueden decidir la supervivencia.

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Un sentido clave para encontrar agua, comida y vínculos sociales

En la vida del elefante africano, el olfato no es un accesorio: es infraestructura. Sirve para rastrear fuentes de agua y alimento, evaluar la madurez de la fruta, detectar depredadores o amenazas humanas y, sobre todo, leer el complejo “paisaje social” de la manada.

Feromonas y otras señales químicas ayudan a coordinar reproducción, jerarquías y reconocimiento entre individuos.

La trompa —un órgano con miles de músculos— funciona además como una herramienta de muestreo: acerca partículas al epitelio olfativo, explora el suelo, la vegetación y el aire. Genoma, anatomía y conducta convergen en el mismo mensaje: el elefante vive guiado por el olor.

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Los perros siguen siendo campeones en colaboración con humanos y en tareas entrenadas (detección de drogas, explosivos o enfermedades). Pero el hallazgo genético sitúa al elefante africano en otra liga cuando se habla de capacidad olfativa potencial y diversidad de receptores.