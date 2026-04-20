Mirar comida en redes sociales podría ayudar a controlar los antojos, según estudio

Ver pizza, papas fritas o chocolate en pantalla no necesariamente dispara el hambre: un estudio de la Universidad de Bristol sugiere que, sobre todo en quienes hacen dieta, ese contenido puede funcionar como una forma de autorregulación y reducir el consumo real.

Un hallazgo contraintuitivo en la era del “food content”

La exposición cotidiana a imágenes y videos de comida en redes sociales suele asociarse con la tentación: cuanto más se mira, más se desea. Sin embargo, la investigación liderada por la Universidad de Bristol apunta en otra dirección.

De acuerdo con la Deutsche Welle, el estudio concluye que observar alimentos hipercalóricos en pantalla podría ayudar a algunas personas —en particular a quienes restringen su alimentación— a gestionar antojos sin necesariamente traducirlos en consumo.

Lea más: El algoritmo detrás de tus redes sociales: cómo decide qué mostrarte y qué ocultar

La autora principal, Esther Kang, profesora de marketing, plantea que la interacción visual con comida “indulgente” puede actuar como una válvula psicológica: una forma de “satisfacer” el deseo a nivel simbólico y, con ello, sostener el autocontrol cuando aparece la oportunidad de comer el alimento real.

Quiénes miran más… y qué pasa cuando la comida aparece de verdad

Uno de los resultados centrales del trabajo es la diferencia entre quienes están a dieta y quienes no. Según los datos reportados, las personas que intentaban controlar su dieta dedicaron más tiempo a mirar contenido de comida ultraprocesada o alta en calorías que el resto.

La clave está en lo que ocurrió después: pese a mirar más, comieron menos cuando se les ofreció el alimento en condiciones reales.

Kang describe este comportamiento como una estrategia de autorregulación. En sus palabras, puede sonar contradictorio, pero los hallazgos indican que el contenido visual de comida podría usarse como herramienta para sostener objetivos dietéticos, especialmente en un entorno digital donde ese tipo de estímulos es abundante y fácil de acceder.

Lea más: Estudio revela cómo los ultraprocesados disminuyen la calidad del esperma

Cómo se diseñó la investigación: encuestas y laboratorio

El estudio se apoyó en una muestra amplia: 840 participantes de entre 19 y 77 años.

El diseño combinó dos encuestas en línea con un experimento de laboratorio controlado, una estructura que permite observar tanto patrones de comportamiento declarados como reacciones en una situación experimental.

En uno de los ensayos, los participantes vieron videos cortos de postres de chocolate, incluyendo versiones hipercalóricas y bajas en calorías. Allí apareció un dato llamativo: quienes estaban a dieta pasaron un 30% más de tiempo mirando el contenido más indulgente. Pero cuando se les ofreció chocolate real, ese grupo consumió significativamente menos que las personas que no estaban restringiendo su alimentación.

La investigadora interpretó el patrón como una forma de “exploración digital”: mirar con detenimiento lo que se desea, sin convertirlo necesariamente en un acto de consumo.

Lea más: ¿Preferimos redes sociales que restrinjan los contenidos nocivos? Un estudio dice que sí

Pizza y papas fritas: el efecto se repite con ultraprocesados

Otro experimento amplió el foco más allá del chocolate. Los participantes vieron videos de alimentos ultraprocesados (como pizza y papas fritas) alternados con clips de opciones consideradas más saludables, como ensaladas, yogur y batidos.

También aquí las personas a dieta mostraron una atención más marcada hacia lo menos saludable: pasaron alrededor de un 50% más de tiempo mirando ese tipo de contenidos en comparación con quienes no estaban a dieta. El estudio, en conjunto, sugiere que esa exposición no equivale necesariamente a “ceder”, sino que podría formar parte de una táctica para manejar impulsos.

Implicaciones: un posible “recurso gratuito” para el autocontrol

Más allá del laboratorio, el trabajo se inserta en una realidad social en la que la pérdida de peso mueve un mercado amplio. Kang subraya que, si estos hallazgos se sostienen, el ecosistema digital podría ofrecer material sin costo que algunas personas utilicen para resistir antojos.

La investigación no plantea que las imágenes sustituyan por completo el deseo de comer ciertos alimentos. La hipótesis, tal como se presenta en el reporte, es más acotada: el contenido visual podría reducir excesos o ayudar a evitar que el impulso termine en consumo inmediato, especialmente entre quienes ya están comprometidos con restringir su dieta.

El estudio citado por DW aparece vinculado a la revista Computers in Human Behavior (FEW/dpa).

Fuente: Deutsche Welle