MuCi refuerza su agenda con una observación especial de la Luna

La principal novedad del fin de semana en el Museo de Ciencias (MuCi) es una Observación de la luna programada para este sábado 25 de abril, enfocada en mirar el cielo y planetas a través del MuCiTron.

La actividad será de 19:45 a 20:45 en la placita MuCi del Complejo Textilia y el acceso es libre y gratuito.

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“Ciencia a cielo abierto”

El enfoque del programa “Ciencia a cielo abierto” se apoya en una idea: aprender ciencia como recorrido, pasando de la naturaleza inmediata (plantas, agua, relaciones ecológicas) a los mecanismos que la atraviesan desde escalas mayores (energía solar, procesos estelares). La apuesta combina accesibilidad con una narrativa que une ambiente y cosmos sin necesidad de mediaciones complejas.

La propuesta se estructura en un recorrido con tres estaciones: Jardines temáticos, Bioestanque y Sendero interactivo. El acceso a estas áreas es libre y gratuito y el formato está diseñado como experiencias autoguiadas, disponibles todos los días de 08:00 a 20:00.

Ubicados frente al Planetario San Cosmos, los jardines temáticos proponen un acercamiento directo a plantas ornamentales, medicinales, aromáticas y comestibles. La experiencia apunta a que los visitantes identifiquen su diversidad y, a través de la observación sensorial, comprendan condiciones básicas de supervivencia vegetal: la dependencia de la luz, el agua y el suelo.

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El bioestanque, instalado frente al TatakuaLab, funciona como un microcosmos biológico. Con plantas y peces nativos, el espacio permite observar relaciones de interdependencia: cómo los seres vivos se conectan entre sí y con su entorno para sostener un equilibrio natural.

Y la tercera parada es el sendero interactivo de “El bosquecito”, un recorrido entre árboles que invita a observar, explorar y experimentar. Allí, el MuCi introduce el hilo conductor de todo el programa: la vida en la Tierra, sus ciclos y ecosistemas no se explican únicamente por lo que ocurre “a ras de suelo”, sino también por procesos que suceden más allá del planeta.

En esta estación se plantea, por ejemplo, la relación con la energía del Sol y con el origen de los elementos en las estrellas, una forma de enlazar la experiencia de campo con preguntas cosmológicas que luego pueden profundizarse en el planetario.

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Dónde consultar entradas y cómo coordinar visitas

Para información sobre horarios y entradas, visitar muci.org/entradas.

Las visitas escolares o grupales pueden gestionarse por correo en escuelas@muci.org.

Además, el museo invita a conocer detalles de su nueva sede en https://muci.org/museo/.