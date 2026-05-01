El enigma del Mecanismo de Anticitera: el bronce griego que calculaba eclipses

En 1901, buzos recolectores de esponjas que trabajaban en el mar Egeo recuperaron estatuas, ánforas y un bloque corroído de bronce. A primera vista parecía un fragmento más del cargamento romano hundido entre el 70 y el 60 antes de la era común. Pero, con el tiempo, el objeto —hoy conocido como Mecanismo de Anticitera— se convirtió en una de las piezas más citadas cuando se discute una pregunta incómoda para la historia lineal del progreso: ¿hasta dónde llegó la ingeniería científica del mundo helenístico?

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El artefacto, conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, se fecha generalmente entre finales del siglo II y comienzos del I antes de la era común y concentra, en un volumen compacto, una proeza de metalurgia, astronomía y cálculo.

Engranajes para leer el cielo

Lo que ha revelado la investigación de las últimas décadas —incluyendo radiografías y tomografía de rayos X— es que el mecanismo era una máquina de engranajes capaz de relacionar calendarios y ciclos celestes. No “adivinaba” el futuro: computaba posiciones y repeticiones con reglas geométricas codificadas en ruedas dentadas.

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En su cara frontal, el dispositivo mostraba referencias al zodíaco y al calendario. En la parte posterior, dos espirales actuaban como verdaderos “programas” mecánicos. Allí aparece una clave para su fama: la predicción de eclipses.

¿Cómo “predecía” eclipses con precisión matemática?

La palabra “predicción” aquí tiene un sentido técnico. El mecanismo no decía desde qué ciudad se vería un eclipse, pero sí indicaba en qué meses era probable que ocurriera y qué tipo de evento se esperaba.

Lo hacía siguiendo ciclos astronómicos conocidos por la astronomía babilónica y adoptados por los griegos: el Saros (aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas), que relaciona repeticiones de eclipses, y su refinamiento para alinear mejor horarios, el Exeligmos (tres Saros).

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En otras palabras, el artefacto traducía regularidades del cielo en una lectura “consultable”: girando una manivela, el usuario avanzaba el tiempo y el mecanismo devolvía, mediante marcas e inscripciones, cuándo correspondía esperar un eclipse lunar o solar dentro de una secuencia.

Todo sugiere que el Mecanismo de Anticitera era un instrumento de alto valor, fabricado por especialistas y destinado a una élite culta: una síntesis material del conocimiento astronómico del Mediterráneo oriental.

Su existencia demuestra algo más preciso que la idea general de “los griegos eran brillantes”: que en el período helenístico hubo capacidad de miniaturización mecánica y una tradición de convertir teorías astronómicas en dispositivos concretos, con un grado de complejidad que no vuelve a verse de forma comparable hasta muchos siglos después.

Qué sabemos hoy —y qué sigue siendo un enigma

Los estudios modernos han permitido leer parte de las inscripciones y reconstruir funciones, pero persisten zonas oscuras: faltan piezas, se discute el taller exacto y el camino del artefacto hasta el barco hundido.

El enigma, sin embargo, ya no es si funcionaba, sino cuánto de ese saber se perdió con el tiempo.