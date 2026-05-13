El esmalte dental relaciona genéticamente a los Homo erectus y los denisovanos en Asia

Mediante técnicas de muestreo mínimamente invasivas y métodos avanzados de espectrometría de masas, los investigadores extrajeron y analizaron el proteoma endógeno del esmalte para confirmar la autenticidad de las proteínas y descartar que contaminación exógena moderna.

A partir de ahí, basándose la proteína AMELY (que solo la tienen los machos), el equipo determinó con éxito el sexo biológico de los especímenes: cinco eran varones y uno, el del yacimiento de Sunjiadong, se identificó como mujer.

Para validar estos hallazgos, los autores usaron la técnica de espectrometría de masas y compararon los resultados varias veces con distintos programas de chequear los resultados.

Por último, emplearon métodos de análisis de ADN vinculados a variantes de aminoácidos específicas (los ladrillos que forman proteínas) para reconstruir la información genética.

Para los autores, todas estas herramientas proporcionan un nuevo marco para la investigación sistemática en el campo de la paleoproteómica que permite estudiar fósiles valiosos sin dañarlos y conseguir unos datos que hasta ahora eran imposibles de tener.