La misión tripulada Shenzhou-23 se acopla a la estación espacial china Tiangong

El acoplamiento se completó a las 2.45 hora local (6.45 GMT del domingo), aproximadamente tres horas y media después de su lanzamiento desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi (noroeste).

La Shenzhou-23 despegó el domingo a las 23.08 hora local (15.08 GMT), impulsada por un cohete Larga Marcha-2F Y23, iniciando una maniobra de encuentro y acoplamiento rápido.

Tras las maniobras de encuentro y acoplamiento, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying ingresarán posteriormente en la estación espacial y se reunirán con los tres integrantes de la misión Shenzhou-21, en una operación que convertirá además a Lai en la primera astronauta procedente de la antigua colonia británica de Hong Kong en llegar a la Tiangong.

Los seis astronautas convivirán y trabajarán juntos durante unos días antes de que Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang emprendan el regreso a la Tierra.

Durante sus aproximadamente seis meses en la Tiangong, la tripulación realizará más de un centenar de proyectos científicos y tecnológicos, además de actividades extravehiculares y operaciones relacionadas con equipos externos.

La misión incluye asimismo el primer experimento anual del programa espacial tripulado chino, diseñado para estudiar los efectos de estancias prolongadas en el espacio y ampliar las capacidades del país para futuras misiones de larga duración.

China mantiene además el objetivo de realizar un alunizaje tripulado antes de 2030 y ha señalado que varias tecnologías vinculadas a futuras misiones lunares seguirán verificándose mediante operaciones en la estación espacial.