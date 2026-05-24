¿Por qué el T-Rex tenía bracitos? El secreto evolutivo de los grandes carnívoros

Durante décadas, los “bracitos” del Tyrannosaurus rex alimentaron la idea de una rareza evolutiva: ¿cómo podía uno de los depredadores más temibles del Mesozoico cargar con extremidades delanteras tan pequeñas? Una investigación encabezada por científicos de University College London (UCL) y la Universidad de Cambridge ofrece una respuesta menos humorística y más biológica: esos brazos habrían quedado relegados a medida que el animal —y otros carnívoros emparentados de forma lejana— se volvieron especialistas en atacar y someter presas con la mandíbula.

El trabajo, publicado en Proceedings of the Royal Society B y difundido por Deutsche Welle con información de UCL y New Scientist, plantea que la reducción de brazos no fue un accidente aislado del T. rex, sino una solución evolutiva que apareció varias veces en la historia de los dinosaurios carnívoros.

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Cinco linajes distintos llegaron a brazos diminutos

El análisis reunió datos de 85 especies de terópodos, el gran grupo de dinosaurios bípedos mayormente carnívoros.

El resultado central: el acortamiento marcado de las extremidades delanteras evolucionó de manera independiente al menos en cinco linajes:

tiranosaurios

abelisaurios

carcarodontosaurios

megalosaurios

ceratosaurios

Que se trate de grupos separados —y que vivieran en épocas y regiones alejadas— refuerza la idea de convergencia: frente a presiones similares, distintas ramas llegaron a un patrón comparable, aunque mediante “procesos anatómicos distintos”, según resume el reporte.

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Charlie Scherer, autor principal y doctorando en UCL, lo ilustra con un ejemplo extremo: el Carnotaurus, un abelisáurido, tenía brazos “ridículamente pequeños”, incluso más que los del T. rex, de acuerdo con sus declaraciones citadas en la nota.

La correlación clave: cráneos más robustos, brazos más cortos

El estudio vincula dos rasgos que suelen contarse por separado: robustez craneal y potencia de mordida, por un lado, y reducción del brazo, por el otro.

Los investigadores diseñaron un método para puntuar la solidez del cráneo integrando varios indicadores anatómicos, entre ellos:

la forma de la cabeza ,

la resistencia de las uniones óseas ,

y la fuerza estimada de la mordida.

Con ese enfoque, el T. rex obtuvo la puntuación más alta del conjunto. Detrás apareció Tyrannotitan, un terópodo de tamaño similar que vivió en la actual Argentina más de 30 millones de años antes, según el estudio.

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Un matiz relevante: la relación entre “cabeza poderosa” y “brazos pequeños” no dependió del tamaño corporal. El trabajo menciona a Majungasaurus, depredador de Madagascar de hace 70 millones de años, que pesaba 1,6 toneladas —aproximadamente una quinta parte de un T. rex— y aun así exhibía el mismo patrón general: cráneo robusto y brazos reducidos.

El factor presa: cuando la mandíbula resulta más útil que la garra

La hipótesis funcional se apoya en el contexto ecológico. En los ambientes donde prosperaron estos grandes carnívoros también vivían saurópodos gigantes, herbívoros de cuello largo que alcanzaron tamaños colosales.

El estudio sugiere que, ante presas potencialmente descomunales, habría resultado ventajoso morder y sujetar con enorme fuerza en lugar de intentar dominar con las extremidades delanteras.

Scherer lo plantea con una imagen concreta: “Intentar tirar y agarrar a un saurópodo de 30 metros con las garras no es lo ideal. Atacar con las mandíbulas podría haber sido más eficaz”, según la cita recogida en el informe.

En esta lectura, los brazos no se “encogieron” porque sí: perdieron protagonismo al dejar de ser el instrumento principal de captura y control.

Energía y evolución: “úsalo o piérdelo”

El estudio también pone sobre la mesa un posible costo biológico. Mantener simultáneamente una cabeza enorme (con su musculatura y estructura asociada) y extremidades delanteras grandes podría haber implicado un gasto energético elevado. En ese marco, la reducción del brazo encaja con un mecanismo evolutivo clásico: si un rasgo se usa menos, tiende a degradarse.

Scherer lo resume como un caso de “úsalo o piérdelo”. Con el paso del tiempo, añade, “la cabeza sustituyó a los brazos como método de ataque”.

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Una regla con excepciones: no todos los terópodos redujeron el brazo

El patrón, sin embargo, no fue universal. El trabajo recuerda que algunos grandes terópodos siguieron otra estrategia: espinosaurios y megaraptoranos conservaron brazos largos y relativamente desarrollados, combinados con cráneos más estrechos.

Y aun en el caso del T. rex, la historia no implica inutilidad absoluta. Aunque hoy parezcan desproporcionados, los brazos pudieron sostener funciones secundarias: estimaciones previas —mencionadas en la cobertura— sugieren que todavía podían levantar más de 100 kilogramos, un dato que matiza la idea de “extremidades decorativas” y apunta a capacidades residuales dentro de un cuerpo dominado por la mordida.

Fuente: Deutsche Welle