Qué hacer si se rompe un termómetro de mercurio en casa: guía segura, paso a paso

El mercurio es un metal líquido que, a temperatura ambiente, puede formar vapores invisibles. La exposición repetida en interiores mal ventilados es el principal problema; por eso, la respuesta correcta combina rapidez y método.

Primeros minutos: seguridad y ventilación

Cerrá el acceso al ambiente (sobre todo a niños y mascotas) y ventilá: abrí ventanas al exterior.

Si podés, apagá calefacción y evitá el aire recirculado. No camines por la zona: las gotas se fragmentan y se dispersan.

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Lo que no debés hacer (los errores que empeoran todo)

No uses aspiradora: esta calienta y aerosoliza el mercurio.

No uses escoba o trapeador: rompen las gotas en partículas más pequeñas.

No laves la ropa o trapos que hayan tocado mercurio en el lavarropas.

Cómo recoger el mercurio de forma más segura

Con guantes, juntá materiales simples: cartón rígido, linterna, cinta adhesiva y un frasco con tapa (idealmente de vidrio).

Localizá las gotas con una linterna a ras del piso: brillan. Juntalas con dos cartones, empujándolas con suavidad para formar una gota mayor. Levantá restos con cinta adhesiva (tipo embalar). Guardá todo (gotas, cinta, cartón, vidrio roto) en un frasco hermético. Podés cubrir el contenido con agua para reducir evaporación. Limpiá la zona con papel húmedo, desechá ese papel en el mismo frasco o en una bolsa sellada.

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Si cayó en alfombra, madera porosa o rendijas

Ahí el riesgo aumenta: el mercurio puede quedar atrapado y evaporar durante días.

Lo más prudente es no intentar “resolverlo” solo: consultá a un servicio local de residuos peligrosos/ambiente o a un profesional en remediación.

Si una parte de la alfombra quedó contaminada, a veces se recomienda retirar y desechar el sector afectado.

Cómo desecharlo sin contaminar

El mercurio y el vidrio contaminado deben tratarse como residuo peligroso.

Contactá a la autoridad ambiental o municipal de tu ciudad.

No lo tires a la basura común ni al desagüe.

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Señales de alerta: cuándo pedir ayuda médica

Si hubo exposición en un espacio pequeño y cerrado, o aparecen dolor de cabeza, náuseas, tos, irritación de garganta, mareos, consultá a un centro de salud y mencioná explícitamente “exposición a vapores de mercurio”.

Ante síntomas intensos, emergencia.

La regla de oro: ventilar, aislar, recoger sin aspirar y desechar como residuo peligroso. Con esos pasos, un accidente doméstico puede quedar controlado sin pánico y sin minimizar el riesgo.