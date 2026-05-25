Qué hacer si se rompe un termómetro de mercurio en casa: guía segura, paso a paso

El mercurio es un metal líquido que, a temperatura ambiente, puede formar vapores invisibles. La exposición repetida en interiores mal ventilados es el principal problema; por eso, la respuesta correcta combina rapidez y método.
Primeros minutos: seguridad y ventilación
Cerrá el acceso al ambiente (sobre todo a niños y mascotas) y ventilá: abrí ventanas al exterior.
Si podés, apagá calefacción y evitá el aire recirculado. No camines por la zona: las gotas se fragmentan y se dispersan.
Lea más: Cómo actuar si tu perro se envenena: productos tóxicos comunes en casa
Lo que no debés hacer (los errores que empeoran todo)
No uses aspiradora: esta calienta y aerosoliza el mercurio.
No uses escoba o trapeador: rompen las gotas en partículas más pequeñas.
No laves la ropa o trapos que hayan tocado mercurio en el lavarropas.
Cómo recoger el mercurio de forma más segura
Con guantes, juntá materiales simples: cartón rígido, linterna, cinta adhesiva y un frasco con tapa (idealmente de vidrio).
- Localizá las gotas con una linterna a ras del piso: brillan.
- Juntalas con dos cartones, empujándolas con suavidad para formar una gota mayor.
- Levantá restos con cinta adhesiva (tipo embalar).
- Guardá todo (gotas, cinta, cartón, vidrio roto) en un frasco hermético. Podés cubrir el contenido con agua para reducir evaporación.
- Limpiá la zona con papel húmedo, desechá ese papel en el mismo frasco o en una bolsa sellada.
Lea más: Explosión de garrafa: estas son las medidas de seguridad a tener en cuenta
Si cayó en alfombra, madera porosa o rendijas
Ahí el riesgo aumenta: el mercurio puede quedar atrapado y evaporar durante días.
Lo más prudente es no intentar “resolverlo” solo: consultá a un servicio local de residuos peligrosos/ambiente o a un profesional en remediación.
Si una parte de la alfombra quedó contaminada, a veces se recomienda retirar y desechar el sector afectado.
Cómo desecharlo sin contaminar
El mercurio y el vidrio contaminado deben tratarse como residuo peligroso.
Contactá a la autoridad ambiental o municipal de tu ciudad.
No lo tires a la basura común ni al desagüe.
Lea más: Muere empleado en accidente laboral en planta de SpaceX: qué se sabe
Señales de alerta: cuándo pedir ayuda médica
Si hubo exposición en un espacio pequeño y cerrado, o aparecen dolor de cabeza, náuseas, tos, irritación de garganta, mareos, consultá a un centro de salud y mencioná explícitamente “exposición a vapores de mercurio”.
Ante síntomas intensos, emergencia.
La regla de oro: ventilar, aislar, recoger sin aspirar y desechar como residuo peligroso. Con esos pasos, un accidente doméstico puede quedar controlado sin pánico y sin minimizar el riesgo.