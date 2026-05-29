Ciencia
29 de mayo de 2026 a la - 11:03

Biohub, de Zuckerberg y su esposa, presenta innovadora herramienta para tratamientos médicos

Imagen de archivo del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, la pediatra, filántropa y cofundadora y codirectora ejecutiva de la Chan Zuckerberg Initiative (CZI), Priscilla Chan, asisten a los WSJ Innovator Awards en Nueva York el 29 de octubre de 2025.
Imagen de archivo del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, la pediatra, filántropa y cofundadora y codirectora ejecutiva de la Chan Zuckerberg Initiative (CZI), Priscilla Chan, asisten a los WSJ Innovator Awards en Nueva York el 29 de octubre de 2025.002809+0000 ANGELA WEISS

Biohub, cofundada por Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, lanzó un innovador atlas de proteínas basado en inteligencia artificial. Esta herramienta gratuita promete acelerar la investigación médica y transformar el descubrimiento de tratamientos para cáncer y enfermedades autoinmunes.

Por AFP

Biohub, fundada por el director de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa, la médica Priscilla Chan, presentó el miércoles un gran atlas de proteínas construido con inteligencia artificial con el objetivo de acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos médicos.

Concebido como un motor de búsqueda, el modelo permite predecir, diseñar o descubrir proteínas -moléculas encargadas de varias funciones dentro de los organismos- y así ahorrar meses o incluso años de trabajo a investigadores, dijo Biohub.

Lea más: Marc Zuckerberg y otros donan 860 millones de euros al Futuro Colisionador Circular del CERN

Disponible en línea, se ofrece gratis a laboratorios en todo el mundo, señaló la organización sin fines de lucro.

Científicos “impresionados con los resultados”

“Las proteínas son el motor de la vida. Miles de millones de sus secuencias han sido catalogadas, pero la biología que las sustenta es aún desconocida. Hoy presentamos el modelo que cambiará eso”, dijo en un video Alex Rives, director científico de Biohub.

Basándose en el análisis de aproximadamente 2.800 millones de secuencias genéticas de todos los seres vivos, el modelo de Biohub ha permitido a los investigadores de la fundación crear moléculas con fines terapéuticos en “pocos días”.

Lea más: Tirzepatida como antiinflamatorio: el descubrimiento que está sorprendiendo a la ciencia

Una vez creadas y probadas en el laboratorio, una gran parte de estas moléculas funcionó como se había previsto, dijo la empresa.

“Otros científicos están impresionados con los resultados”, dijo la revista científica Nature.

El experimento fue descrito en un estudio publicado en línea el miércoles, que aún debe ser revisado por científicos externos.

La organización espera que el atlas sirva en particular para acelerar el descubrimiento de moléculas efectivas contra ciertos tipos de cáncer o enfermedades autoinmunes.