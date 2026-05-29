Los astronautas de la misión china Shenzhou-21 vuelven a la Tierra tras 210 días en órbita

La cápsula que los transportaba tocó tierra a las 20:12 hora local (12:12 GMT), informaron medios estatales chinos.

Tras la apertura de la escotilla, el personal médico confirmó en el propio lugar de aterrizaje que Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang se encuentran en "buen estado de salud".

A su salida de la nave, Zhang, el comandante de la misión, anotó que no hubiera sido posible sin el cuidado de sus familias, compañeros, así como sin el respaldo de "la patria", tras lo que expresó su deseo de prosperidad a la industria aeroespacial china y de que cada misión "tenga éxito y sea segura".

La tripulación ha permanecido 210 días en órbita, un periodo que establece un nuevo récord de estancia para un único equipo de astronautas chinos.

Durante la misión realizaron tres salidas extravehiculares, además de numerosos experimentos en áreas como las ciencias de la vida en el espacio, la investigación sobre el cuerpo humano y la física en microgravedad.

La Shenzhou-21 completó con normalidad las maniobras previas, incluida la separación del módulo central de la estación, que tuvo lugar a las 14:44 hora local (06:44 GMT), así como, posteriormente, la separación de la cápsula de reentrada.

Los tres astronautas regresaron en la Shenzhou-22, ya que su nave fue cedida a los astronautas de la misión anterior, cuya cápsula, la Shenzhou-20, quedó inhabilitada para un descenso seguro por "microfisuras" en una de las ventanas, probablemente causadas por el impacto de basura espacial.

China lanzó entonces de emergencia la Shenzhou-22 el 25 de noviembre para que la dotación de la Shenzhou-21 tuviera un vehículo de retorno.

La Shenzhou-23 llegó el 25 de mayo con la tripulación de relevo y ha permanecido acoplada a la estación espacial china, la Tiangong, como vehículo de emergencia.

Los astronautas de la Shenzhou-21 han convivido con sus sucesores en la plataforma orbital durante los días adicionales necesarios para las verificaciones de seguridad.

Lanzada el 31 de octubre de 2025, la tripulación de la Shenzhou-21 han permanecido casi siete meses en órbita realizando experimentos científicos y pruebas técnicas destinadas a consolidar la operatividad de Tiangong.

La Tiangong (Palacio Celestial, en chino) está diseñada para operar al menos diez años y podría convertirse en la única estación espacial habitada del mundo una vez se retire la Estación Espacial Internacional, prevista para finales de esta década.

Pekín ha reforzado en los últimos años su programa espacial con proyectos como la construcción de la estación Tiangong, el programa lunar Chang’e y las preparaciones para un futuro alunizaje tripulado antes de 2030.