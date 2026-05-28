Ariel Holan tras la clasificación de Cerro Porteño: “Tuvimos que hipotecar el campeonato”

Cerro Porteño cerró una fase de grupos impecable en la Copa Libertadores 2026. La victoria por 2-0 ante Sporting Cristal desató la euforia en Barrio Obrero, asegurando el liderato de la zona y el boleto a los octavos de final. Sin embargo, en el búnker azulgrana son conscientes de que el camino no fue sencillo y requirió un sacrificio extremo en el plano doméstico.

En conferencia de prensa, el director técnico del Ciclón, Ariel Holan, hizo un balance profundo sobre las dificultades que atravesó el plantel debido a la seguidilla de partidos y la cantidad de futbolistas que visitaron la enfermería, lo que obligó al cuerpo técnico a centrar todas sus fuerzas en el plano internacional. “Nosotros hemos tenido un equipo que, con los recursos que contamos... porque hubo muchos jugadores lesionados desde mucho tiempo, y es muy difícil la reinserción para jugar a este ritmo de partidos de Copa Libertadores. Lamentablemente tuvimos que hipotecar el campeonato, y todo ese balance y conclusiones quedan para el seno interno nuestro”.

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Ingeniería financiera para los refuerzos: “Agudizar el ingenio”

De cara al segundo semestre, donde la exigencia aumentará con los cruces de eliminación directa y el torneo local, la danza de nombres para reforzar al equipo ya comenzó. Lejos de alimentar falsas expectativas o promesas rutilantes, Holan puso los pies sobre la tierra y recordó la realidad económica de la institución. “Nosotros sí tuvimos algunas reuniones como para ir viendo ciertos escenarios, pero ahora viene el trabajo más difícil de todos: es tomar buenas decisiones en este diagnóstico de dos meses. Y también saben que la situación económica y financiera del club, no podemos tirar la casa por la ventana ni mucho menos manteca al techo; así que tenemos que agudizar el ingenio para ver cómo podemos armar un plantel que podamos sostener tres competencias”.

La ilusión intacta y el desafío de sostener el crecimiento

A pesar de las limitaciones y de reconocer que las fases definitivas de la “Gloria Eterna” presentan una dificultad extrema, el entrenador argentino destacó el rendimiento de sus futbolistas, quienes terminaron rindiendo muy por encima de los pronósticos iniciales. “Lógicamente no es fácil lo que nos queda, no es fácil pasar de octavos a cuartos, pero nadie nos quita la ilusión de llegar hasta el final. Es decir, mientras nosotros podemos presentar un equipo en cancha en igualdad de condiciones que el rival desde el punto de vista deportivo, ahí, cuando empieza a rodar el balón, el equipo estuvo muy por encima de las expectativas. Entonces, no solamente tenemos un desafío de mantener este nivel, sino de mejorarlo”.

Para cerrar, el DT azulgrana apeló a la cordura y al análisis frío. Explicó que el verdadero reto de su proceso no fue llegar a este techo futbolístico, sino mantenerlo en el tiempo sin dejarse nublar por la euforia del éxito inmediato. “En los procesos es más fácil mejorar rápido lo más difícil es sostener e ir creciendo de a poco. Es decir, si vos arrancás en cero y llegás a seis, después cada veinticinco centésimas que haya que crecer llevan trabajo y tiempo. Entonces, tenemos una buena plataforma y tenemos que hacer un balance, porque no podemos en el momento del balance dejarnos llevar por la emocionalidad de este resultado, sino ver todo el contexto. Así que te diría que viene el trabajo más duro ahora, hay que achicar los márgenes de todo lugar en la toma de decisiones.”.