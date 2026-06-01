11 muertos por derrame químico en planta papelera en Estados Unidos

El número de muertos por un derrame químico en una planta de papel en el estado de Washington, Estados Unidos, subió a 11, después de que los rescatistas recuperaran los cuerpos de las nueve personas que permanecían desaparecidas, informaron el sábado las autoridades estadounidenses.

Un enorme tanque que contenía decenas de miles de litros de una sustancia altamente cáustica implosionó el martes en la planta de Longview, en el estado de Washington, lo que provocó una gran operación de búsqueda de los trabajadores desaparecidos.

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“Hemos recuperado al noveno y último empleado desaparecido en este incidente”, dijo Brad Hannig, jefe del Departamento de Bomberos de Longview, en una rueda de prensa.

Los rescatistas habían dicho el miércoles que dos personas habían muerto y otras nueve seguían desaparecidas.

Qué contenía el tanque de Nippon Dynawave Packaging

El accidente en la empresa Nippon Dynawave Packaging ocurrió durante un cambio de turno temprano en la mañana, cuando estalló un tanque de 900.000 galones (3,4 millones de litros) que contenía una gran cantidad de una sustancia llamada “licor blanco”.

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El licor blanco es una solución altamente alcalina que contiene hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, utilizada para descomponer astillas de madera y crear la pulpa con la que se fabrica el papel.

Nippon Dynawave Packaging, filial del grupo japonés Nippon Paper Group, produce 8.000 millones de envases de un solo uso al año para clientes de todo el mundo, según su web.