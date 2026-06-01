Dos premios Nobel reivindican el ejemplo de la NASA para divulgar y "vender ciencia"

Ambos han ofrecido este lunes en Valencia (este de España) una rueda de prensa en la que han hablado también sobre la IA, las redes sociales o el estado de la ciencia en España, con motivo de su participación junto a otros veintitrés premios Nobel en el jurado de los premios Rei Jaume I, que se fallan este martes.

El Nobel Gary Ruvkun ha desvelado que se hizo científico por la carrera espacial y ha asegurado que la agencia espacial estadounidense "ha inspirado a generaciones de científicos" y son unos fenómenos de las relaciones públicas y de la comunicación, en lo que invierten "muchísimo" y lo hacen "realmente bien".

Ha explicado que lleva 25 años impulsando un proyecto en la NASA para buscar vida en otros planetas, y allí fue donde descubrió "cómo venden la ciencia al público", aunque ha admitido que es "bastante más fácil vender supernovas o agujeros negros" que biología molecular o enfermedades, pero habría que hacerlo de la misma manera.

List ha indicado que con la química es "incluso peor", pues cuando se la nombra provoca una reacción "de aversión inmediata", pese a que "está en todas partes" y se la necesita para hacer vitaminas, antibióticos, antivirales, todos los medicamentos, el combustible, el plástico o los perfumes, por lo que ha abogado por "abrir la mente" de los jóvenes a la ciencia.

Preguntados sobre la influencia en la IA en su trabajo, el Nobel de Química ha aseverado que prefiere "mil veces la inteligencia humana a la artificial", pues considera que hay pocas cosas más maravillosas que pensar en nuevas "ideas revolucionarias y llevarlas a cabo en el laboratorio".

En opinión de List, el futuro pasa por tener un laboratorio completamente automatizado, en el que el químico aporte la idea y los ordenadores y robots lleven a cabo los experimentos con una IA que "todavía no está al nivel" de reemplazar a la actual generación de químicos, "por muy revolucionaria" que se haya vuelto para la informática e internet.

Ruvkun ha admitido que la IA "ha revolucionado" la biología molecular, donde por ejemplo se han sistematizado los datos que 10.000 cristalógrafos habían generado durante 50 años, y ha afirmado que "es razonable estar preocupados", mientras que ha recordado que el papa ha escrito una encíclica sobre las consecuencias de la IA para la humanidad.

Sobre el papel de las redes sociales y los ataques a la ciencia que se hacen en ellas, Ruvkun ha calificado de "llamativa la ola o el movimiento social antivacuna" que en EEUU apoya el secretario de Salud, lo que en su opinión es "una vergüenza", y ha considerado que en esos casos las redes sociales "no aportan" y quizá el mundo estaría mejor sin ellas.

List ha destacado que las redes sociales y la tecnología son el resultado de la ciencia, la cual no puede explicarlo todo y hay preguntas para las que no se tienen aún respuestas, pero por ejemplo han generado tecnologías que han cambiado la faz de la tierra.

Respecto al estado de la ciencia en España, han reivindicado que este país es "líder europeo" en biología molecular y una "superpotencia" en ciencia.