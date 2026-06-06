Día Mundial del Paciente Trasplantado: la vida después del quirófano y la ciencia que la sostiene

El Día Mundial del Paciente Trasplantado se conmemora cada 6 de junio. En distintos países, asociaciones de pacientes y organizaciones vinculadas al trasplante lo impulsan como una jornada de visibilidad: celebra la segunda oportunidad que ofrece la donación, pero también recuerda que el trasplante no termina en la cirugía.

Empieza, en realidad, una vida de equilibrio biológico y social: medicación diaria, controles estrictos y acceso sostenido a sistemas de salud.

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Cómo el cuerpo aprende a convivir con un órgano ajeno

El organismo no “aprende” de forma espontánea a tolerar un injerto: lo reconoce como extraño. Por eso, la inmunosupresión es la piedra angular del postrasplante.

Fármacos como los inhibidores de calcineurina (tacrolimus o ciclosporina), antiproliferativos (micofenolato), corticoides o inhibidores de mTOR reducen la intensidad de la respuesta inmune para evitar el rechazo.

Ese control tiene un costo: más riesgo de infecciones, algunos cánceres y efectos metabólicos (hipertensión, diabetes, alteraciones renales).

El desafío clínico es ajustar dosis y combinaciones con una idea simple y difícil: suficiente inmunosupresión para proteger el injerto, no tanta como para desarmar defensas esenciales.

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El verdadero desafío no es la cirugía: la ciencia del rechazo

El trasplante enfrenta al sistema inmune con antígenos del donante, especialmente los HLA. El rechazo puede ser celular (mediado por linfocitos T), humoral (por anticuerpos contra el injerto) o evolucionar a formas crónicas, más silenciosas, que deterioran vasos y tejido con el tiempo.

Por eso el seguimiento incluye analíticas frecuentes, evaluación de función del órgano (por ejemplo creatinina en trasplante renal), búsqueda de anticuerpos específicos del donante y, cuando hace falta, biopsias.

Hoy se suman herramientas de medicina de precisión —biomarcadores y, en algunos centros, estudios de ADN libre circulante— para detectar daño antes de que sea irreversible.

Donantes vivos vs. fallecidos: diferencias biológicas y de supervivencia

En órganos como el riñón, el trasplante de donante vivo suele asociarse a mejores resultados: permite planificar, reduce el tiempo sin riego sanguíneo (isquemia) y, con frecuencia, ofrece un injerto que “arranca” antes, con menor riesgo de disfunción inicial. También facilita compatibilidades inmunológicas más favorables en algunos casos.

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Con donante fallecido, en cambio, el órgano atraviesa procesos inevitables: muerte encefálica o parada circulatoria, logística de preservación y traslados, factores que pueden aumentar isquemia y estrés del tejido.

Aun así, la donación cadavérica sostiene la mayor parte de la actividad trasplantadora global y salva miles de vidas cada año. En trasplantes como el hepático, el donante vivo es una alternativa valiosa pero exige una cirugía mayor en una persona sana, con riesgos que obligan a una evaluación ética y médica estricta.

La donación abre una puerta; la ciencia y la continuidad del cuidado la mantienen abierta.