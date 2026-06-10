La migración global casi se triplicó entre los años 2000 y 2023

Los autores del estudio, que analiza los flujos migratorios globales entre 1990 y 2023, son el investigador de la London School of Economics and Political Science (LSE) Thomas Gaskin y Guy Abel, del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), con sede en Viena.

A nivel mundial, los países árabes ricos del Golfo Pérsico experimentaron la mayor llegada de migrantes, principalmente procedentes del sur de Asia y Filipinas.

Los autores calculan que, sólo desde 2010, 19 millones de personas, 1,35 millones de media por año, emigraron desde India, Pakistán y Bangladesh a esa región.

Según el estudio, la migración desde Bangladesh a Arabia Saudí se situó en torno a 300.000 personas al año desde 2010.

La comparación con una de las mayores rutas migratorias del mundo, la de México a Estados Unidos, resulta reveladora: en ella se registraron 13,6 millones de migraciones desde 1990, una cifra menor pese a abarcar más del doble de tiempo.

En Europa, el estudio identifica la mayor movilidad intrarregional del mundo, con los flujos migratorios entre países europeos por encima de los de cualquier otro continente.

Antes de 2020, esta movilidad dentro de Europa alcanzaba unos tres millones de personas al año, tras crecer de forma sostenida durante las décadas de 2000 y 2010 gracias a la expansión hacia el Este de la Unión Europea (UE) y del espacio Schengen.

Así, dentro del continente destacan los flujos de Europa del Este a Europa Occidental, que suman cerca de 20 millones de personas desde 1990, unas 600.000 al año.

Sobre los movimientos migratorios en el Sur Global, donde tradicionalmente los datos sobre migración han sido menos abundantes y detallados que en el norte, el estudio señala que a mediados de la década de 2010 el África subsahariana fue testigo de varios episodios de migración a gran escala.

Por ejemplo, la guerra civil en Sudán del Sur desencadenó, a partir de 2013, un éxodo hacia la vecina Etiopía, mientras que la violencia del grupo terrorista Boko Haram en Nigeria obligó a unos 79.000 nigerianos a huir a países vecinos, de los que 45.000 se refugiaron en Níger entre 2013 y 2014.

El conjunto de los datos muestra que los mayores descensos migratorios a escala global se reflejaron durante la crisis financiera de 2008 y 2009, y la pandemia de la covid19.

Hasta ahora, la información sobre migración dependía de los recuentos que Naciones Unidas publica cada cinco años y el Banco Mundial cada diez, y que reflejan cuántos migrantes hay en cada país y de dónde proceden.

El problema, según los investigadores, es que esos datos funcionan como una fotografía fija: muestran la situación en un momento concreto, pero no lo que ocurre entre una medición y la siguiente.

Por eso, en ocasiones quedaban fuera acontecimientos decisivos para la movilidad humana, como guerras, recesiones, pandemias o crisis climáticas, y lo que sucedía en esos intervalos.

Para superar esa limitación, Gaskin y Abel recurrieron a las redes neuronales profundas, un tipo avanzado de IA que permite combinar estadísticas oficiales, censos y otras fuentes con datos geográficos y económicos, y obtener así una imagen de la movilidad global mucho más detallada.

El sistema resulta especialmente útil en países con pocos datos, donde apenas existen registros migratorios o estadísticas oficiales.

En esos casos, se utilizan indicadores geográficos, económicos, culturales y políticos, para calcular cuántas personas se desplazan y hacia dónde.

Según los autores, disponer de datos migratorios más detallados podría ayudar a los responsables políticos a responder a las crisis, planificar servicios y comprender las tendencias globales de movilidad.