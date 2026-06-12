Instagram y Facebook experimentan fallos que impiden su funcionamiento a nivel global

Los usuarios empezaron a reportar incidentes pasadas las 13:30 horas GMT, sobre todo vinculados al inicio de sesión, según recoge Downdetector, servicio que a través de su web sigue el rastro mundial digital.

El origen del problema, que reúne miles de quejas elevadas desde diversos países, no se conoce aún.

No obstante, unos 45 minutos después de comenzar a registrarse los primeros informes de los usuarios, Andy Stone, portavoz de Meta, escribió en la red social X: "Sabemos que actualmente hay personas que están teniendo problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en ello".

Alrededor de una hora y media después añadió: "Estamos volviendo, aunque puede que lleve un poco de tiempo que todo vuelva completamente a la normalidad".

Por ejemplo, según los datos que se pueden ver de Downdetector a las 16:30 hora GMT, en Estados Unidos el pico de reportes para Facebook se registró a las 13:43 GMT, con unas 114.000 quejas, mientras que en Instagram estas se elevaron a alrededor de 10.000, prácticamente a la misma hora, y en Facebook Messenger a 16.000.

Whatsapp también registra algunos incidentes, con reportes que por ahora son mínimos en todos los países.