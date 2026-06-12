Qué significa que el universo se está expandiendo (y qué no)

Cuando los astrónomos dicen que el universo “se expande” no hablan de una explosión hacia un borde, sino de que el espacio mismo se estira. Esa idea, medible en la luz de galaxias lejanas, define nuestra historia cósmica y su futuro.

No es que las galaxias “salgan disparadas”: es el espacio el que crece

La expansión del universo significa, en términos físicos, que las distancias entre galaxias muy separadas aumentan con el tiempo porque cambia la geometría del espacio-tiempo.

Es lo que la cosmología llama expansión métrica: no hay un “afuera” al que el cosmos se expanda, ni un centro desde el que todo huya. En promedio, cada región del universo ve alejarse a las demás.

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La imagen popular del globo que se infla ayuda solo si se usa con cuidado: las “marcas” (galaxias) no se mueven por la superficie por sí mismas; la superficie (el espacio) es la que se estira.

La pista decisiva: el corrimiento al rojo y la ley de Hubble

La evidencia clásica proviene del corrimiento al rojo (redshift): la luz de galaxias lejanas llega “estirada”, con longitudes de onda mayores. Ese efecto se interpreta como resultado de que la expansión alarga la luz mientras viaja.

En 1929, Edwin Hubble observó que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece alejarse. Esa relación, conocida como ley de Hubble, se resume en un número clave: la constante de Hubble (H₀), que expresa la tasa de expansión actual y sirve para estimar escalas como la edad del universo.

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Expansión no significa que todo se estire

Una confusión frecuente: si el universo se expande, ¿por qué no se estiran la Tierra, el Sistema Solar o la Vía Láctea? Porque la expansión domina a grandes escalas, donde la gravedad no mantiene estructuras “atadas”.

En sistemas ligados —planetas, estrellas, galaxias— las fuerzas locales superan el efecto cosmológico y las distancias permanecen esencialmente estables.

La expansión además se acelera: el papel de la energía oscura

Desde finales de los años 90, observaciones de supernovas lejanas mostraron que la expansión no solo continúa, sino que se acelera.

La explicación más aceptada introduce un componente llamado energía oscura, una forma de energía del vacío o un término cosmológico que actúa, en conjunto, como una presión “repulsiva” a gran escala.

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Comprender qué significa que el universo se expande permite responder preguntas de alto impacto científico: cómo nació la estructura cósmica, por qué el universo tiene la forma que tiene y qué escenarios de futuro son posibles.

En cosmología, “expansión” no es una metáfora sino un dato medible que conecta la luz que vemos con el destino del cosmos.