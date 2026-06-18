El icónico roble de Robin Hood podría haber muerto: ¿qué sucedió?

Un antiguo roble del bosque de Sherwood, en el norte de Inglaterra, que según la leyenda sirvió de refugio al forajido y héroe Robin Hood, parece haber muerto, anunció este jueves el organismo encargado de su conservación.

Fue en este bosque donde, según la leyenda, Robin Hood robaba a los ricos para ayudar a los pobres.

También se cuenta que logró burlar a su enemigo jurado, el sheriff de Nottingham, escondiéndose en un árbol conocido como el Major Oak.

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De qué murió el Major Oak

Se trata de uno de los robles más grandes del Reino Unido, con un tronco de 11 metros de circunferencia. Según las estimaciones, tendría unos 1.200 años de antigüedad.

Sin embargo, este año el árbol no ha producido hojas y “los expertos creen que ha muerto”, indicó la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), que gestiona la reserva natural de Nottinghamshire, donde se encuentra el bosque.

Es algo “desgarrador para todo el mundo”, declaró Hollie Drake, responsable principal del bosque de Sherwood.

Según la RSPB, el roble mostraba recientemente signos visibles de deterioro.

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La organización atribuye esta situación, entre otros factores, a la contaminación y a los períodos de sequía récord registrados durante los últimos cinco años.

El bosque de Sherwood alberga una de las colecciones más importantes de robles centenarios de Europa occidental.