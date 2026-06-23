Estudiantes de Ecuador viajarán a Suiza para trabajar en centro de investigación nuclear

Por primera vez, estudiantes de la EPN formarán parte de las labores de montaje y desmontaje del detector CMS, como parte de la actualización del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), la infraestructura científica más grande del planeta.

Los jóvenes permanecerán en Suiza desde el 29 de junio hasta el 1 de enero de 2027, según informó la EPN, que añadió que esta selección representa "un hito para la universidad y evidencia la calidad de la formación técnica y tecnológica que impulsa la institución".

La participación de los estudiantes es resultado de un proceso de capacitación y evaluación desarrollado mediante un convenio de colaboración entre la EPN y el CERN.

Esta preparación incluyó formación especializada en interpretación de planos, metrología (ciencia de la medición de precisión), soldadura estructural, manejo de máquinas y herramientas, así como en técnicas avanzadas de fabricación bajo estándares internacionales.

Los estudiantes seleccionados pertenecen a la Facultad de Ingeniería Mecánica y a la Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT). Se trata de Bryan Espinoza, Luis Viracocha, Andrea Gagnay, Pedro Tubay, Bryan Chariguamán, Esteban Córdova, Russell Catota y Jordy Robles.

Durante su estancia en Suiza, los ocho estudiantes participarán en actividades técnicas especializadas junto a equipos internacionales.