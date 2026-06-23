Cerro Porteño: altas, bajas y cartelera de amistosos

Asunción, Lambaré, Ypané. La hoja de ruta de Cerro Porteño en esta etapa de aprestos con vista al tramo final de la temporada, en el que el club popular deberá afrontar el campeonato Clausura, la Copa Paraguay y la Copa Libertadores.

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Las actividades primarias se desarrollan en la sede del club, en Barrio Obrero, el Parque Azulgrana, en Ypané y continuarán en Lambaré, en las instalaciones del Yacht & Golf Club Paraguayo, con concentración incluida.

Los nuevos componentes del grupo son Alexis Cañete, quien llega de Nacional, más los argentinos Agustín Almendra y Lucas Merolla, quienes últimamente estuvieron en el fútbol mexicano. Estos aún no fueron presentados porque sobre el club todavía pesa la sanción de la FIFA de inhibición de inscripción de jugadores, que debe ser levantada.

Otro jugador asegurado por el Ciclón es Iván “Súper” Ramírez, recientemente desligado de Libertad.

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El volante Derlis Rodríguez, quien había sido prestado a Guaraní, retornó a la institución y es altamente probable que reciba el pulgar arriba del entrenador Ariel Holan para que se quede.

La dirigencia se encuentra gestionando la incorporación de uno o dos arqueros, ante la ida inminente de Alexis Martín Arias, más por una cuestión familiar que económica, y probablemente la de Roberto “Gatito” Fernández, quien pasaría a un club de nuestro medio en el que también atajó su padre, el “Gato” Fernández.

En cuanto a las bajas, las mismas son: Cristhian Paredes, Rodrigo Melgarejo, Wilder Viera, Luis Amarilla, Gastón Giménez, Santiago Mosquera, Abel Luciatti y Fabrizio Peralta. A esta lista se sumarían Alan Soñora, Alexis Martín Arias y Roberto Fernández.

La preparación se cerrará en Buenos Aires (Capital Federal y Provincia) con cuatro amistosos a desarrollarse el mes próximo, el sábado 4 de julio contra Defensa y Justicia; el martes 7 ante Riestra; el sábado 11 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata y el viernes 17 ante a Vélez Sarsfield.

El Clausura 2026 se abrirá el viernes 24 de julio. En la primera fecha, Cerro Porteño jugará ante Trinidense, en condición de local.

La serie de los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras será el 12 y el 19 de agosto. El primer enfrentamiento se desarrollará en São Paulo.