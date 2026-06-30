Qué es el viento solar y por qué no es como el de la Tierra

En la Tierra, el viento es aire (una mezcla de gases neutros) que se mueve por diferencias de presión y temperatura dentro de la atmósfera. El viento solar, en cambio, es plasma: principalmente protones y electrones que escapan de la corona solar, donde las temperaturas son tan altas que la materia queda ionizada. No “sopla” dentro de un medio como el aire: se expande en el vacío interplanetario y está gobernado por campos magnéticos y electricidad, no por meteorología.

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¿Cómo llega el viento solar a la Tierra?

El Sol emite viento solar de manera continua. Ese flujo viaja a cientos de kilómetros por segundo y suele tardar unos pocos días en recorrer la distancia hasta la órbita terrestre (1 unidad astronómica).

Al acercarse, no entra libremente: primero se encuentra con la magnetosfera, la “burbuja” magnética del planeta, que lo desvía y canaliza.

¿Es peligroso el viento solar? ¿Puede afectar a los seres humanos?

En superficie, el riesgo directo es bajo: la atmósfera y el campo magnético absorben o desvían la mayor parte de la energía y de las partículas.

Donde sí puede haber impacto es en tecnología y en personas fuera de esa protección, como tripulaciones en vuelos polares (por comunicaciones) y, sobre todo, astronautas, que requieren monitoreo de radiación y refugios en la nave.

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Viento solar vs. tormenta solar: ¿cuál es la diferencia?

El viento solar es el estado “de base” del espacio alrededor de la Tierra. Una tormenta solar es un episodio más intenso del “clima espacial”, normalmente asociado a erupciones como eyecciones de masa coronal o a cambios bruscos del campo magnético transportado por el plasma.

La diferencia clave no es solo “más fuerte”, sino cómo viene orientado y cuánto perturba la magnetosfera: ciertas configuraciones acoplan mejor con el campo terrestre y generan efectos mayores.

¿Qué relación tiene con las auroras boreales?

Cuando parte de esa energía logra entrar por las regiones polares, las partículas cargadas son guiadas por las líneas del campo magnético hacia la alta atmósfera.

Allí excitan átomos y moléculas (oxígeno y nitrógeno, entre otros), que emiten luz al desexcitarse: ese proceso produce auroras boreales y australes.

En tormentas geomagnéticas, el óvalo auroral puede expandirse a latitudes inusuales.

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¿Puede provocar apagones?

Sí, en casos poco frecuentes pero relevantes. Las perturbaciones rápidas del campo magnético inducen corrientes eléctricas en infraestructuras largas como líneas de alta tensión: son las corrientes geomagnéticamente inducidas.

Pueden saturar transformadores y disparar protecciones, como ocurrió en el apagón de Québec (1989).

También se ven afectadas la navegación por GPS, la propagación de radio y la vida útil de satélites por aumento del arrastre atmosférico en órbitas bajas.

¿Cómo se protege la Tierra del viento solar?

La primera barrera es la magnetosfera, que actúa como escudo y “desviador” del plasma, aunque parte de la energía se filtra por procesos de reconexión magnética.

La segunda es la atmósfera, que absorbe radiación y frena partículas, convirtiendo un fenómeno potencialmente agresivo para la tecnología espacial en un motor de efectos visibles —como las auroras— y en un desafío de predicción para el clima espacial.