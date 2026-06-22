Explosiones de rayos gamma: cómo serían si ocurrieran cerca de la Tierra

Un estallido de rayos gamma no “explotaría” nuestro planeta, pero sí podría alterar la química de la atmósfera y multiplicar la radiación UV. La pregunta clave no es si nos alcanzaría, sino a qué distancia y con qué alineación.

Qué es una explosión de rayos gamma (GRB) y por qué importa la distancia

Las explosiones de rayos gamma —GRB, por sus siglas en inglés— son los destellos más energéticos del universo.

Se originan, sobre todo, en dos escenarios: la muerte de estrellas masivas (GRB “largos”, de segundos a minutos) o la fusión de estrellas de neutrones (GRB “cortos”, de milisegundos a segundos).

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En ambos casos, gran parte de la energía sale disparada en forma de chorros estrechos. Eso vuelve a los GRB selectivos: pueden ser devastadores solo si el chorro apunta hacia la Tierra.

En términos de riesgo, “cerca” no significa en el vecindario inmediato, sino a unos miles de años luz.

Modelos atmosféricos indican que un GRB suficientemente energético dentro de ese rango podría provocar una pérdida significativa de ozono, el escudo natural contra la radiación ultravioleta.

Qué efectos tendría en la Tierra: menos apocalipsis, más atmósfera alterada

La atmósfera bloquearía gran parte de los rayos gamma; por eso, el impacto directo a nivel del suelo no sería como una “quemadura instantánea”.

El problema principal sería químico. La radiación de alta energía puede desencadenar reacciones que aumenten compuestos de nitrógeno y destruyan ozono.

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Con menos ozono, durante meses o años entraría más UV-B, elevando riesgos para fitoplancton, agricultura y cadenas tróficas.

También podría haber alteraciones temporales en la ionosfera, afectando comunicaciones y navegación.

En el espacio, el escenario cambia: satélites y astronautas quedarían más expuestos, y el pulso de radiación podría dañar electrónica o paneles solares, según la intensidad y el ángulo.

¿Podríamos recibir aviso?

En la práctica, no. Los rayos gamma viajan a la velocidad de la luz: cuando se detecta el destello, ya llegó.

Sí se observaría el “resplandor” posterior (afterglow) en rayos X, óptico o radio, útil para estudiar el evento, no para evitarlo.

Hoy, misiones como Swift y Fermi actúan como centinelas científicos, pero no como sistemas de alerta temprana.

¿Qué tan probable es que ocurra cerca y apuntando a nosotros?

Los GRB en una galaxia como la Vía Láctea serían raros en escalas humanas: podrían ocurrir cada cientos de miles o millones de años, y la geometría de sus chorros reduce aún más la probabilidad de alineación.

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Existen estrellas masivas cercanas que se mencionan a menudo, pero convertir un posible colapso estelar en un GRB dirigido a la Tierra exige condiciones específicas (rotación, campo magnético, colimación del chorro) que no están garantizadas.

La conclusión científica es sobria: el riesgo es bajo, pero el fenómeno es lo bastante extremo como para seguir midiendo, modelando y discutiendo qué significa, exactamente, un GRB “cerca” de la Tierra.