Día Mundial de la Población: cuándo es y por qué se celebra

Cuándo es y por qué se celebra el Día Mundial de la Población

Se conmemora cada 11 de julio, impulsado por Naciones Unidas a partir de 1989, en referencia al “Día de los 5.000 millones” (1987). La fecha busca poner en agenda cómo el tamaño y la estructura por edades condicionan desarrollo, salud reproductiva, educación y planificación.

¿Cuántas personas viven actualmente en el planeta?

Según estimaciones de la ONU, la población global está en torno a 8,1–8,2 mil millones en 2025–2026 (tras superar los 8.000 millones en 2022). La cifra se actualiza de modo continuo porque depende de registros nacionales y modelos estadísticos.

¿Qué países concentran más habitantes?

La mayor parte se concentra en pocos países. India encabeza el ranking, seguida por China. Luego aparecen Estados Unidos, Indonesia, Pakistán y Nigeria, entre otros.

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Este “peso demográfico” importa porque determina demanda de alimentos, energía, infraestructura y también capacidad de innovación y mercado laboral.

¿Por qué sigue creciendo la población mundial?

El motor principal es el impulso demográfico: incluso si cada familia tiene menos hijos, hay muchos adultos jóvenes —nacidos en décadas de alta natalidad— entrando en edades reproductivas.

A eso se suma un mecanismo biológico y social decisivo: vivimos más gracias a mejoras sanitarias, vacunas, agua segura y tratamientos, lo que reduce la mortalidad y acumula población en edades adultas y mayores.

¿Qué regiones crecen más rápido?

El crecimiento más acelerado está en África subsahariana, donde coexisten descensos de mortalidad y fecundidades todavía altas en varios países.

En contraste, Europa y Asia oriental muestran estancamiento o caída poblacional, mientras América Latina transita una desaceleración marcada: menos nacimientos y envejecimiento más rápido que décadas atrás.

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¿Por qué disminuye la natalidad en muchos países?

La caída de la fecundidad suele acompañar la transición demográfica: más educación (en especial de mujeres), mayor acceso a anticoncepción, urbanización, cambios culturales, y un factor económico creciente: el costo de criar (vivienda, cuidados, tiempo).

También influyen la postergación de la maternidad/paternidad, la inestabilidad laboral y la dificultad para conciliar trabajo y crianza.

¿Cuáles son las proyecciones para 2050 y 2100?

Las proyecciones de la ONU ubican a la población mundial cerca de 9,7 mil millones en 2050 y alrededor de 10,2 mil millones hacia 2100, con la posibilidad de un pico en la segunda mitad del siglo y luego estabilización o leve descenso, según cómo evolucionen fecundidad y mortalidad.

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¿Qué desafíos plantea el cambio demográfico?

El desafío científico y político no es solo “más gente”, sino otra estructura de edades: envejecimiento en gran parte del mundo, presión sobre sistemas de salud y jubilaciones, y necesidad de productividad para sostener dependencias.

En paralelo, donde crece más rápido, el reto es generar empleo, educación y servicios urbanos a ritmo suficiente. Todo esto ocurre bajo límites físicos: agua, suelos, energía y emisiones, donde la ecuación clave combina cuántos somos, cómo consumimos y con qué tecnología.