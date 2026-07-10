Ciencia
10 de julio de 2026 a la - 11:46

Día Mundial de la Población: cuántos somos en el planeta y cómo está cambiando la demografía

Multitud de personas.
Multitud de personas.Diy13

El planeta supera los 8.000 millones de habitantes. La población sigue aumentando aunque caiga la natalidad, y eso reordena economías, salud, ciudades y clima.

Por ABC Color

Cuándo es y por qué se celebra el Día Mundial de la Población

Se conmemora cada 11 de julio, impulsado por Naciones Unidas a partir de 1989, en referencia al “Día de los 5.000 millones” (1987). La fecha busca poner en agenda cómo el tamaño y la estructura por edades condicionan desarrollo, salud reproductiva, educación y planificación.

¿Cuántas personas viven actualmente en el planeta?

Delhi, India.
Delhi, India.

Según estimaciones de la ONU, la población global está en torno a 8,1–8,2 mil millones en 2025–2026 (tras superar los 8.000 millones en 2022). La cifra se actualiza de modo continuo porque depende de registros nacionales y modelos estadísticos.

¿Qué países concentran más habitantes?

La mayor parte se concentra en pocos países. India encabeza el ranking, seguida por China. Luego aparecen Estados Unidos, Indonesia, Pakistán y Nigeria, entre otros.

Protesta en Hong Kong.
Protesta en Hong Kong.

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Este “peso demográfico” importa porque determina demanda de alimentos, energía, infraestructura y también capacidad de innovación y mercado laboral.

¿Por qué sigue creciendo la población mundial?

El motor principal es el impulso demográfico: incluso si cada familia tiene menos hijos, hay muchos adultos jóvenes —nacidos en décadas de alta natalidad— entrando en edades reproductivas.

Personas en un cruce peatonal en Tokio, Japón.
Personas en un cruce peatonal en Tokio, Japón.

A eso se suma un mecanismo biológico y social decisivo: vivimos más gracias a mejoras sanitarias, vacunas, agua segura y tratamientos, lo que reduce la mortalidad y acumula población en edades adultas y mayores.

¿Qué regiones crecen más rápido?

El crecimiento más acelerado está en África subsahariana, donde coexisten descensos de mortalidad y fecundidades todavía altas en varios países.

En contraste, Europa y Asia oriental muestran estancamiento o caída poblacional, mientras América Latina transita una desaceleración marcada: menos nacimientos y envejecimiento más rápido que décadas atrás.

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¿Por qué disminuye la natalidad en muchos países?

La caída de la fecundidad suele acompañar la transición demográfica: más educación (en especial de mujeres), mayor acceso a anticoncepción, urbanización, cambios culturales, y un factor económico creciente: el costo de criar (vivienda, cuidados, tiempo).

También influyen la postergación de la maternidad/paternidad, la inestabilidad laboral y la dificultad para conciliar trabajo y crianza.

¿Cuáles son las proyecciones para 2050 y 2100?

Las proyecciones de la ONU ubican a la población mundial cerca de 9,7 mil millones en 2050 y alrededor de 10,2 mil millones hacia 2100, con la posibilidad de un pico en la segunda mitad del siglo y luego estabilización o leve descenso, según cómo evolucionen fecundidad y mortalidad.

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¿Qué desafíos plantea el cambio demográfico?

El desafío científico y político no es solo “más gente”, sino otra estructura de edades: envejecimiento en gran parte del mundo, presión sobre sistemas de salud y jubilaciones, y necesidad de productividad para sostener dependencias.

En paralelo, donde crece más rápido, el reto es generar empleo, educación y servicios urbanos a ritmo suficiente. Todo esto ocurre bajo límites físicos: agua, suelos, energía y emisiones, donde la ecuación clave combina cuántos somos, cómo consumimos y con qué tecnología.