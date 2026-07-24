La nevera para humanos, una respuesta japonesa al calor insoportable

La 'Do Hiemon Box' "nació del deseo de proteger a las personas —como los trabajadores de fábricas y obras de construcción, así como el personal y los asistentes a eventos al aire libre— frente al riesgo de sufrir un golpe de calor", explicó a EFE una portavoz de SDRS, la compañía japonesa que ha desarrollado el proyecto.

Según la empresa, desde su lanzamiento en abril de 2026 se han vendido más de 150 ejemplares de la 'Do Hiemon Box'.

SDRS aspira a que su invento se convierta en un elemento habitual en lugares como las fábricas o los grandes centros de producción.

Japón afronta desde hace días una fuerte ola de calor que está dejando temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en varios puntos del país.

Según datos preliminares de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres nipona, 10.857 personas fueron trasladadas a hospitales por insolación entre el 13 y el 19 de julio, una cifra que duplica los registros de la semana anterior y marca la primera vez en el año que se superan los 10.000 evacuados en siete días.

Además, el balance oficial incluye también 14 fallecidos y 321 pacientes en estado grave, siendo los mayores de 65 años el 60 % de los afectados.