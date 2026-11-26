Finalmente salió a la luz el “Contrato Marco de Adhesión para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y Arrendamiento de Infraestructura” firmado entre la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) y Nubicom Paraguay S.A., ligada al Grupo Vázquez.

El documento, cuya fecha de suscripción llamativamente quedó en blanco, lleva las firmas del representante legal de la empresa privada, Gilberto Ramos, y de la presidenta de la telefónica estatal, Natalia Borgognon.

El acuerdo establece las condiciones para que Copaco brinde la prestación de servicios de interconexión, enlaces E1 (conexiones digitales utilizadas para transmitir voz y datos entre redes telefónicas), arrendamiento de sitios y transporte de datos a la empresa adjudicada por el Gobierno de Santiago Peña para el despliegue de la red 5G, para lo cual utilizaron las documentaciones de la empresa argentina Nubicom SRL.

Sin embargo, Copaco no fue la única estatal que firmó acuerdos con la compañía vinculada al Grupo Vázquez. Debido a que la presidencia de Copaco lleva aparejada la titularidad de Hola Paraguay S.A. (Vox), Borgognon también suscribió otro contrato comercial con Nubicom en representación de la telefónica celular estatal, cuyo texto sigue sin socializarse.

Lea más: Fallido 5G: el clavo que Nubicom dejó a Vox tras apagar sus radiobases

Nubicom: contrato de adhesión y tarifas de Copaco

Consultado sobre el origen y las condiciones del acuerdo, el gerente comercial de Copaco, Gilles Demars, explicó que la empresa utiliza un modelo estándar de contrato de adhesión, sujeto a un manual tarifario institucional de unas 40 páginas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el funcionario, el formato se aplica de manera uniforme a los operadores que solicitan los servicios de la estatal, con el objetivo de evitar tratos preferenciales y facilitar la comercialización de la infraestructura disponible.

Demars señaló que algunos de los servicios contemplados en el documento, como la interconexión entre redes, son exigidos por la normativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que justamente está sumariando a Nubicom, que está apunto de perder su licencia.

Explicó que Copaco está obligada a habilitar este servicio a los operadores que cuenten con licencia, en un plazo máximo de 60 días. El incumplimiento puede acarrear sanciones e incluso comprometer sus propias licencias de operación.

Copaco admitió que no hizo un análisis riguroso para firmar con la empresa

Al ser consultado sobre los criterios utilizados para evaluar la solvencia de Nubicom antes de firmar el contrato, el gerente comercial de Copaco, Gilles Demars, reconoció que no se realizó un análisis crediticio exhaustivo. Argumentó que, en el caso de los servicios de interconexión, la estatal está obligada por las disposiciones de Conatel a habilitar el servicio a los operadores que cuentan con licencia.

“No nos podemos negar, por más que no pase un análisis crediticio, por así decirlo”, justificó. Añadió que rechazar la interconexión podía exponer a Copaco a sanciones del ente regulador. “Nos puede multar y nos puede sacar nuestras licencias”, sostuvo.

Sin embargo, el argumento regulatorio no alcanza a explicar las condiciones del alquiler de infraestructura. Sobre el arrendamiento de sitios para instalar antenas, Demars admitió que tampoco se realizó una evaluación financiera profunda. “Para este análisis no hay un análisis crediticio así grande”, reconoció.

El funcionario sostuvo que la estatal consideró que el riesgo era bajo porque se trataba de aprovechar terrenos e infraestructura que ya estaban disponibles. “Nuestro riesgo es mínimo porque la infraestructura ya está ahí (...) el hierro está, se ponen equipos encima y lo único que nos arriesgamos a perder si es que no nos abonan es la electricidad que se utiliza”, afirmó.

Lea más: Conatel abre otro sumario a Nubicom tras apagado de sus radiobases en predios de Vox y Copaco

Nubicom dejó de pagar a Copaco y Vox

Pese a los acuerdos firmados, Nubicom incumplió sus obligaciones de pago por el uso de la infraestructura de las dos telefónicas estatales. La situación salió a la luz tras la resolución de Ueno Bank, entidad vinculada al entorno empresarial del Grupo Vázquez.

En el caso de Vox, Nubicom había manifestado interés en alquilar 52 sitios de transmisión, pero finalmente instaló sus radiobases en 36 ubicaciones. La empresa privada no pagó las facturas correspondientes al arrendamiento de esos espacios y acumuló una deuda de US$ 133.487.

En Copaco, la firma solicitó la reserva de seis predios, aunque concretó la instalación de equipos en uno solo. También dejó de pagar el alquiler de esa infraestructura y el servicio de una central telefónica troncal, por un monto aproximado de G. 29 millones.

Según los datos proporcionados por la estatal, el único desembolso registrado por Nubicom fue el anticipo para la instalación del servicio troncal.

Lea más: Contraloría recomienda extinguir contrato de Nubicom para 5G y remite informe sobre nexos con Ueno a Fiscalía

Equipos valuados en más de US$ 1 millón siguen en predios estatales

Ante la falta de pago y el cese de las operaciones de Nubicom, las telefónicas públicas dispusieron el apagado de las estaciones de radiobase el pasado 10 de noviembre, medida que fue comunicada a Conatel. Sin embargo, los equipos permanecen instalados en los predios de Copaco y Vox.

De acuerdo con la valoración realizada por el equipo técnico de las estatales, los equipos de cada sitio tienen un valor comercial estimado de US$ 28.800. Al considerar las 36 estaciones instaladas en Vox y la infraestructura de Copaco, el monto total asciende a US$ 1.065.600.

Demars señaló que las asesorías jurídicas de ambas empresas públicas trabajan en los dictámenes para formalizar la rescisión de los contratos. Los documentos contemplan un preaviso de 60 días, por lo que las autoridades también analizan qué mecanismos legales pueden utilizar para mantener retenidos los equipos mientras se define cómo resarcir el perjuicio económico.

Entre las alternativas figura la retención cautelar de los equipos o su eventual ejecución por la vía judicial, a fin de recuperar los montos adeudados a las telefónicas estatales.

En paralelo, Conatel abrió un segundo sumario administrativo contra Nubicom por la interrupción no autorizada de sus servicios. La falta está calificada como grave y podría derivar en la cancelación de las licencias de operación de la compañía.