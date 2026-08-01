Cinturón de asteroides: secretos del espacio entre Marte y Júpiter

Dónde está y qué lo compone

El cinturón de asteroides se ubica principalmente entre las órbitas de Marte y Júpiter. No es un “anillo” compacto: es una región extensa con millones de asteroides de tamaños muy diversos y con algunos protagonistas, como Ceres (clasificado como planeta enano) y Vesta, que conservan pistas clave sobre materiales primitivos.

Aunque suele imaginarse como un “campo de escombros” apretado, los asteroides están separados por grandes distancias; lo que los hace cinturón no es la densidad, sino compartir una zona orbital común.

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Por qué no se formó un planeta allí

En el modelo estándar de formación planetaria, los granos de material chocan y se pegan, formando planetesimales y luego embriones planetarios. En la región del cinturón, ese crecimiento quedó interrumpido por un actor dominante: Júpiter.

La enorme masa del planeta gigante perturbó gravitatoriamente esa zona desde temprano, aumentando las velocidades relativas entre cuerpos. Cuando los choques ocurren demasiado rápido, en vez de “construir” un objeto mayor, tienden a fragmentar: el cinturón se volvió un entorno donde la colisión es más destructiva que acumulativa.

Además, las resonancias orbitales con Júpiter (relaciones repetidas entre períodos de órbita) vacían ciertas franjas y generan estructuras como las lagunas de Kirkwood, una huella directa de esa influencia.

Por qué importa para la ciencia

El cinturón funciona como un archivo de la formación planetaria: su mezcla de composiciones —con asteroides más rocosos hacia la parte interna y más ricos en compuestos volátiles hacia la externa, en términos generales— ayuda a reconstruir cómo se distribuyeron materiales en el Sistema Solar temprano.

También importa porque muchos meteoritos que caen en la Tierra provienen de allí, y su análisis permite estudiar química antigua sin necesidad de traer muestras de todos los cuerpos.

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Misiones espaciales como Dawn (que orbitó Vesta y Ceres) y campañas de observación desde grandes telescopios —incluidos los del hemisferio sur— siguen afinando el mapa de familias de asteroides, sus colisiones pasadas y los mecanismos que pueden empujar algunos fragmentos hacia órbitas cercanas a nuestro planeta.