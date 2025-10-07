¿Qué es el sistema solar?: la gran familia cósmica que mantiene el equilibrio del universo

¿Qué es el sistema solar?

El sistema solar es como una gran familia en el espacio. En el centro está el Sol. Alrededor, todo gira: los planetas, las lunas, los asteroides y los cometas. Cada cosa tiene su lugar y se mueve siguiendo un camino.

El Sol, nuestra estrella

El Sol es una estrella muy brillante y caliente. Nos da luz y calor. Sin el Sol, no habría días, plantas ni animales. Es mucho más grande que cualquier planeta. Gracias a su fuerza, todo lo demás gira a su alrededor.

Los planetas

Los planetas son mundos grandes que no tienen luz propia. Son: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Algunos son rocosos y otros son gigantes de gas. Cada uno tiene su tamaño y su color.

Nuestra casa: la Tierra

Aquí hay aire, agua y vida. Cuando la Tierra gira sobre sí misma, tenemos el día y la noche. Cuando la Tierra da la vuelta alrededor del Sol, pasamos por las estaciones.

Lunas que acompañan

Muchos planetas tienen lunas. La Luna acompaña a la Tierra y la vemos cambiar de forma en el cielo: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Otros planetas tienen muchas lunas, algunas grandes y otras chiquitas.

Asteroides y cometas

En el espacio hay rocas llamadas asteroides. Muchos viven en una zona entre Marte y Júpiter. También hay cometas, que son como bolas de hielo y polvo. Cuando se acercan al Sol, muestran una cola brillante.

Órbitas y fuerza invisible

Jugamos a imaginar caminos en círculo. Esos caminos se llaman órbitas. Todo gira por una fuerza invisible que sentimos como un tirón: la gravedad. La gravedad del Sol mantiene a los planetas en sus órbitas. La de cada planeta mantiene cerca a sus lunas o satélites naturales.

Más allá de los planetas

También hay planetas enanos, como Plutón, que son más chicos y comparten espacio con muchas otras rocas heladas. Más lejos todavía hay una gran zona con objetos muy fríos.

