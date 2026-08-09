Datación: ¿cómo saben los arqueólogos la edad de una tumba?

En arqueología, fechar no es solo poner un número: es ubicar causas y consecuencias históricas. El punto de partida suele ser el contexto estratigráfico: en términos simples, lo que está debajo se depositó antes que lo de arriba, salvo que el suelo haya sido alterado. Si una tumba corta capas previas, es posterior a ellas; si queda sellada por un piso o derrumbe, es anterior a ese sellado.

A eso se suma la tipología (estilos de cerámica, broches, clavos, ritos funerarios), útil para acotar periodos cuando existen series comparativas bien fechadas. Es una herramienta poderosa, pero no infalible: estilos pueden persistir, mezclarse o reaparecer por tradición.

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Luego, el reloj de los átomos: datación absoluta (cuando se puede)

Para obtener una edad en años, los arqueólogos buscan materiales que registren procesos físicos o químicos conocidos:

La más famosa es el radiocarbono (carbono-14), aplicado a huesos, madera, textiles o semillas asociadas al entierro. No mide “la fecha de la tumba”, sino cuándo dejó de intercambiar carbono el organismo (cuando murió).

Luego se calibra porque la cantidad de carbono-14 en la atmósfera varió a lo largo del tiempo. Problemas como contaminación, conservantes o dietas marinas pueden sesgar resultados, por lo que el laboratorio y el muestreo son decisivos.

Cuando hay madera con anillos, la dendrocronología puede fechar con precisión anual si existe una serie regional de referencia. En cerámicas o sedimentos, técnicas como la termoluminiscencia o la luminiscencia estimulada ópticamente (OSL) estiman cuándo un material fue calentado o cuándo granos minerales vieron luz por última vez, útil para datar rellenos y episodios de construcción.

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Por qué varias fechas valen más que una

Una tumba puede contener materiales de distintas edades: objetos heredados, rellenos removidos o reutilizaciones. Por eso se combinan métodos y se aplican modelos estadísticos (como enfoques bayesianos) que integran fechas de laboratorio + estratigrafía + asociaciones.

El objetivo no es un número “perfecto”, sino una ventana temporal sólida que resista preguntas: ¿hubo crisis, guerra, cambio religioso, brote de enfermedad?

Fechar una tumba permite distinguir entre continuidad y ruptura: si un cementerio creció en décadas o siglos, si un ritual apareció antes de un cambio político, o si una ola de entierros coincide con sequías, hambrunas o pandemias.

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En arqueología, la edad es el dato que convierte hallazgos en explicación: sin cronología, el pasado queda desordenado.