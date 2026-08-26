Ciencia
26 de agosto de 2026 a la - 15:27

¿Qué es una riada y cuáles son los factores que desatan su fuerza destructiva?

FOTODELDIA Pua, 19/08/2026.- Alrededor de 16.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones y riadas que golpean este miércoles varias localidades de la provincia tailandesa de Nan, en el norte del país, informan las autoridades.
FOTODELDIA Pua, 19/08/2026.- Alrededor de 16.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones y riadas que golpean este miércoles varias localidades de la provincia tailandesa de Nan, en el norte del país, informan las autoridades. NAN PROVINCIAL PUBLIC RELATIONS OFFICE HANDOUT

Estos fenómenos combinan lluvias torrenciales, características del terreno e impacto de la actividad humana para generar crecidas súbitas que superan la capacidad de los cauces y provocan severas inundaciones.

Por ABC Color

Una riada se define como una crecida repentina y violenta del caudal de un río, arroyo o torrente. Este fenómeno ocurre cuando el volumen hídrico sobrepasa la capacidad del cauce natural, anegando rápidamente las áreas aledañas y movilizando a su paso sedimentos, vegetación y escombros con un elevado potencial destructivo.

Causas y factores detonantes

El origen de una riada rara vez responde a un único motivo; suele ser el resultado de la interacción entre eventos meteorológicos extremos, condiciones geográficas y la intervención del ser humano en el territorio:

  • Precipitaciones torrenciales: Lluvias de gran intensidad concentradas en periodos breves —frecuentemente vinculadas a danas o gotas frías, frentes de tormenta severos o ciclones— saturan la capacidad de absorción del suelo en cuestión de minutos.
  • Deshielos acelerados: Un incremento súbito de las temperaturas o la caída de precipitaciones cálidas sobre mantos de nieve provocan una fusión rápida, incorporando grandes volúmenes de agua a las cuencas.
  • Morfología del terreno y saturación previa: Las cuencas con pendientes pronunciadas aceleran el desplazamiento del agua hacia los valles. Asimismo, suelos rocosos, arcillosos o previamente saturados impiden la infiltración, favoreciendo una escorrentía superficial casi total.
  • Pérdida de cobertura vegetal: La deforestación y los incendios forestales suprimen la barrera natural que retiene el suelo y ralentiza el escurrimiento del agua de lluvia.
  • Impermeabilización y presión urbana: La pavimentación con asfalto y hormigón, sumada a la urbanización en llanuras de inundación y zonas de servidumbre fluvial, anula la absorción natural y canaliza los excesos hídricos directamente hacia los cauces.
  • Colapso de infraestructuras: La falla estructural de presas y diques, o la necesidad de realizar desembalses de emergencia ante caudales extremos, puede intensificar repentinamente la magnitud de la crecida aguas abajo.

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Diferencias entre riada, inundación y otros fenómenos afines

Aunque con frecuencia se utilizan indistintamente, existen matices técnicos y de comportamiento que los diferencian:

Velocidad y duración: La inundación clásica (o fluvial gradual) suele desarrollarse a lo largo de días o semanas debido a lluvias constantes o aportes continuos en grandes cuencas, dando mayor margen de previsión y evacuación. La riada, en cambio, es un evento súbito (flash flood), con un pico de crecida que se manifiesta en cuestión de minutos u horas.

Energía y arrastre: La inundación suele implicar una elevación progresiva de la lámina de agua. La riada se caracteriza por una corriente de alta energía cinética y gran capacidad para transportar sólidos pesados, ramas, vehículos y rocas.

Inundación pluvial o encharcamiento urbano: Se produce por la incapacidad de los sistemas de drenaje urbano para evacuar el agua de lluvia en calles y avenidas, sin que necesariamente provenga del desbordamiento de un río o cauce natural.

Riada de lodo o flujo de detritos (lahar o aluvión): Se distingue cuando la carga de material sólido (tierra, rocas, cenizas o barro) supera o iguala la fracción de agua, transformando la corriente en una masa densa y viscosa con dinámicas de flujo más destructivas que las de una crecida fluvial común.

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