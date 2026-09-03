Nvidia compra de la plataforma de IA Hugging Face por 12.930 millones de dólares

"Juntos, ampliaremos la plataforma de Hugging Face, fortaleceremos su infraestructura y expandiremos el acceso a la IA para desarrolladores e instituciones de todo el mundo", dijo en un comunicado hoy el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

El precio exacto de la operación de compra fijado por la compañía tecnológica asciende a 12.930.300.000 dólares. Con este acuerdo, Nvidia busca ir más allá de la fabricación de hardware e involucrarse más profundamente en la estructura de la inteligencia artificial.

A pesar de la adquisición, Hugging Face "seguirá siendo una plataforma abierta para todo el ecosistema de IA".

Según detalló Huang, los desarrolladores podrán elegir sus modelos, marcos de trabajo y proveedores de servicios, y no será obligatorio utilizar la computación de Nvidia para construir o implementar proyectos a través de Hugging Face.

"Recientemente, fui coautor de una carta abierta sobre la importancia de la ponderación abierta para la economía de la IA. Junto con líderes de toda la industria, destacamos un punto clave: la ponderación abierta amplía el acceso a la IA y ayuda a garantizar que el liderazgo en IA se distribuya entre empresas, instituciones y comunidades", anota en el comunicado el líder de Nvidia.

Actualmente, la plataforma de Hugging Face es utilizada por más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores. A través de este espacio, la comunidad comparte más de 3 millones de modelos, 500.000 conjuntos de datos y un millón de aplicaciones. Asimismo, más de 200.000 empresas utilizan la plataforma para descubrir, evaluar, personalizar y desplegar inteligencia artificial.

Esta operación se consolida como la segunda compra más grande en la historia de Nvidia. La adquisición más costosa de la compañía se produjo en diciembre del año pasado, cuando pagó 20.000 millones de dólares por activos del fabricante de chips Groq.