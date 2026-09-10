Ciencia
10 de septiembre de 2026 a la - 17:02

Encarnación: Expocientec 2026 del CTN convocó a más de 180 proyectos de estudiantes secundarios

Grupo de seis jóvenes sonrientes en uniformes escolares, rodeando un disfraz de león en un ambiente escolar.
Jóvenes celebran en la Expocientec en Encarnación, rodeados de proyectos escolares.Sergio González

La feria más importante de exposición de proyectos de ciencias de la ciudad de Encarnación se desarrolla este año con más de 180 trabajos investigativos presentados. Los estudiantes aprovecharon la ocasión para solicitar apoyo a las iniciativas y a la ciencia.

Por Sergio González

La 35ª edición de la Expocientec 2026 cerrará su ciclo este viernes 11 de setiembre. La feria inició el pasado martes 8 en el Colegio Técnico Nacional “Arquitecto Raúl María Benítez Perdomo” de Encarnación.

Este año se presentan 180 proyectos elaborados por estudiantes secundarios de instituciones educativas de la ciudad de Encarnación y de otras ciudades del país.

También se desarrollan espacios y actividades alternativas como el Café Literario, Club de Robótica, Club de Ajedrez y Amigos de la Ciencia.

El mejor proyecto será el representante del Paraguay en la Mostratec. Es la mayor feria de ciencia y tecnología de América Latina, organizada anualmente por la Fundação Liberato en la ciudad de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil.

Mujer de pie en camiseta oscura y pantalones negros presenta exhibiciones en un ambiente colorido con jóvenes atentos.
Un grupo de jóvenes participa en la Expocientec en el Colegio Técnico Nacional de Encarnación.

El evento reúne a jóvenes científicos —desde educación infantil hasta educación media técnica— de diversos países para presentar proyectos de investigación científica e innovación tecnológica.

Lea más: Video: reclaman precariedad de comedor en una escuela de Capitán Meza

Piden apoyo

Los estudiantes manifestaron que existe una falta de apoyo a este tipo de iniciativas y a los proyectos, muchos de los cuales tienen potencial a futuro.

Estudiantes interactuando en el evento, con mesas decoradas y carteles sobre inteligencia artificial en un ambiente dinámico.
Estudiantes exhiben sus proyectos sobre inteligencia artificial en el Colegio Técnico Nacional de Encarnación.

Quienes resulten mejores en la feria representarán al país en Mostratec, una feria científica internacional que se realiza en el sur de Brasil, pero el costo del viaje debe ser gestionado por los estudiantes.

“Acá hay mentes brillantes que van a cambiar el futuro, pero falta apoyo e inversión”, manifestó el presidente del Centro de Estudiantes del CTN, Elías Ríos.