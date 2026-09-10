Encarnación: Expocientec 2026 del CTN convocó a más de 180 proyectos de estudiantes secundarios

La 35ª edición de la Expocientec 2026 cerrará su ciclo este viernes 11 de setiembre. La feria inició el pasado martes 8 en el Colegio Técnico Nacional “Arquitecto Raúl María Benítez Perdomo” de Encarnación.

Este año se presentan 180 proyectos elaborados por estudiantes secundarios de instituciones educativas de la ciudad de Encarnación y de otras ciudades del país.

También se desarrollan espacios y actividades alternativas como el Café Literario, Club de Robótica, Club de Ajedrez y Amigos de la Ciencia.

El mejor proyecto será el representante del Paraguay en la Mostratec. Es la mayor feria de ciencia y tecnología de América Latina, organizada anualmente por la Fundação Liberato en la ciudad de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil.

El evento reúne a jóvenes científicos —desde educación infantil hasta educación media técnica— de diversos países para presentar proyectos de investigación científica e innovación tecnológica.

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Piden apoyo

Los estudiantes manifestaron que existe una falta de apoyo a este tipo de iniciativas y a los proyectos, muchos de los cuales tienen potencial a futuro.

Quienes resulten mejores en la feria representarán al país en Mostratec, una feria científica internacional que se realiza en el sur de Brasil, pero el costo del viaje debe ser gestionado por los estudiantes.

“Acá hay mentes brillantes que van a cambiar el futuro, pero falta apoyo e inversión”, manifestó el presidente del Centro de Estudiantes del CTN, Elías Ríos.