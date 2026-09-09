Video: reclaman precariedad de comedor en una escuela de Capitán Meza

Padres y responsables de estudiantes de una escuela rural de la zona del kilómetro 28 de Capitán Meza, en el departamento de Itapúa, reclamaron por el estado precario de la estructura de la cocina-comedor de la institución. Refieren no solamente el peligro de la estructura, sino también el de las instalaciones eléctricas que exponen a los más pequeños especialmente.

Se trata de la Escuela Básica N° 2112 “Coronel Pedro Hermosa”. Según denuncian, el año pasado iniciaron la construcción de un nuevo salón para el comedor, pero la obra quedó inconclusa y abandonada.

Por este motivo, los prestadores del servicio deben utilizar una estructura antigua de madera para cocinar y servir los alimentos a los niños de la institución educativa.

El reclamo fue presentado ante la Junta Departamental de Itapúa, cuyos miembros giraron a comisión el estudio de un pedido de informes a la Municipalidad de Capitán Meza y a la Dirección Departamental de Educación en Itapúa (DDEI).

Lea más: Mujer dio a luz en una ambulancia de los bomberos en Tomás Romero Pereira

Obra inconclusa

El concejal departamental Óscar Flecha (independiente) refirió que la semana pasada se constituyó en la institución y le llamó la atención que la obra no tenía ningún cartel que identifique los detalles del contratista y el proceso de licitación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el sitio web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), solamente figura una “intención de licitación”, en cuyo Pliego de Bases y Condiciones aparece en el Lote 6 la construcción de este comedor.

El Aviso de Intención es un mecanismo previo o de excepción mediante el cual una entidad estatal anuncia públicamente su propósito de realizar una contratación o compra pública; es decir, no es garantía de que la misma se realizó.

Las especificaciones retratan una construcción de material de 10,90 x 8,60, con techo de chapa. Actualmente se desconocen los detalles de por qué procedimiento se concedió la construcción de la obra o quiénes fueron los adjudicados.

Lea más: Hallan abandonado automóvil utilizado por grupo armado para hurtar una camioneta en San Pedro del Paraná

La licitación se hizo, dice intendente

El jefe comunal del distrito, Daniel Gansel (ANR-FR), explicó que realizaron la licitación y desconocen los motivos por los que no aparece en el portal de la DNCP. Una de las empresas que fue adjudicada con seis lotes es la que aparentemente está con retrasos.

Explicó que solicitaron un informe de avance a la empresa, cuyos representantes le dijeron que en 30 días ya culminarían las obras faltantes. Sobre los detalles del proceso, el adjudicado y los montos de la licitación, se comprometió a facilitar posteriormente los datos.

“Yo le dije al contratista que yo entrego la municipalidad después de las elecciones y estoy preocupado porque quiero que estas obras que se hicieron en mi gestión lleguen terminadas”, refirió.

Sostuvo que el representante de la empresa sería de apellido Sainger, pero que el mismo tendría varias empresas, por lo que verificará primero los documentos para facilitar datos precisos.

“Nosotros también estamos preocupados por la falta de avances”, afirmó el intendente. Sobre la falta de datos en el portal de la DNCP dijo: “No sé por qué no aparece, a no ser que mi gente no haya cargado”, afirmó.

Lea más: Profanaron un cuerpo del cementerio de Encarnación y se llevaron el cráneo

Aviso de desconexión

Otra de las preocupaciones que fue expuesta por la comunidad educativa fue la falta de pago del servicio de energía eléctrica de la institución educativa a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Actualmente tienen 122 meses impagos y la deuda asciende a G. 19.831.000.

Refieren que hace meses tienen amenaza de desconexión del suministro de energía eléctrica. Solicitaron gestionar con las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para que llegue a un acuerdo y evitar dejar sin electricidad a la escuela.