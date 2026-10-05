Meloni patenta su propia voz para evitar eventuales clones y montajes de IA

"Io sono Giorgia Meloni" (Yo soy Giorgia Meloni) es la frase con la que la política ultraderechista ha 'patentado' su voz con un audio de 4 segundos ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), según confirman a EFE fuentes de su entorno.

De este modo, la primera ministra italiana pretende prevenir casos de clonación de la voz generados con IA.

La EUIPO, según informa el diario 'La Repubblica', que adelantó la noticia, ha archivado su voz, las inflexiones de su timbre y sus particularidades para protegerla de posibles copias.

Las cuatro palabras que ha utilizado son las de su frase más famosa desde que en octubre de 2019, tres años antes de llegar al poder, proclamara en un acto público en Roma su "Yo soy Giorgia, soy una mujer, una madre, una italiana y una cristiana".

Después, titularía con esa misma frase sus memorias -'Io sono Giorgia'- en 2022, año en el que llegó al Gobierno.

Meloni siempre se ha mostrado preocupada por los riesgos que entraña la IA y en el pasado ha denunciado algunos montajes de los que ha sido víctima, como cuando el pasado mayo circularon por redes fotografías de una mujer en ropa interior con su rostro.

Aunque la primera ministra comentó estos fotomontajes con ironía, bromeando con que "la habían mejorado mucho", aprovechó la ocasión para alertar de que los 'deepfake' son "una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y afectar a cualquiera".

"Yo puedo defenderme pero muchos otros no. Por eso debe seguirse siempre una regla: verificar antes de creer y creer antes de compartir. Porque hoy me ha pasado a mi; mañana puede ocurrirle a cualquiera", subrayó.

Un mes después, el Gobierno italiano aprobó dos decretos para regular la IA distinguiendo las falsificaciones y estipulando su uso en el sector educativo y por los cuerpos de seguridad.

Por último, Meloni ha sido 'reproducida' con IA en las campañas en redes sociales del nuevo político ultraderechista, el militar Roberto Vannacci, que a menudo se ha mostrado a sí mismo como un emperador que manda a los leones a los opositores italianos.