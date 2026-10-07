Macron celebra como un "inmenso orgullo" para Francia el Nobel de Química de Henri Kagan

Macron celebra como un "inmenso orgullo" para Francia el Nobel de Química de Henri Kagan

París, 7 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó este miércoles de "inmenso orgullo para el país" el Premio Nobel de Química concedido al científico francés Henri Kagan, que compartió el galardón con el japonés Kenso Soai por sus trabajos sobre las moléculas asimétricas.